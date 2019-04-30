Şenol Güneş döneminde Galatasaray'a büyük üstünlük

Tüm camia Galatasaray maçına kenetlendi

Ali DANAŞ - İSTANBUL -

6 haftada 6 galibiyetle 13 puanlık farkı eriterek şampiyonluk yarışına ortak olan Beşiktaş, sezonun belki de en kritik maçına bu hafta sonu çıkacak.

Ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak olan siyah beyazlılar, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşmadan mutlak bir şekilde galip gelerek son üç maça avantajlı girmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray'ı da yenmeleri halinde yakalanacak hava ile, son 3 maçta da galip geleceklerini düşünen Beşiktaş camiası, tam anlamıyla pazar akşamına konsantre olmuş durumda. Yönetiminden taraftarına, futbolcusundan kulüp çalışanlarına kadar tüm Beşiktaşlılar neredeyse sabah akşam Galatasaray ile başlayacak son 4 maçlık serinin muhasebesiyle şampiyonluk hesapları yapıyor.

ŞENOL GÜNEŞ GELDİ DERBİLERDE ÜSTÜNLÜK SAĞLANDI

Bu hesaplardaki en büyük güvence ise Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı çalıştırmaya başlamasında sonra geçen 4 yıllık sürede Galatasaray'a karşı kurulan büyük üstünlük.

Güneş'ten önce derbilerde galibiyeti adeta unutan, hatta Biliç'in çalıştırdığı son iki sezondaki 8 derbide 6 mağlubiyeti ve 2 beraberliği olan siyah beyazlılar, Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle bu istatistiği de tersine çevirdi. 2011-2015 yılları arasında içerde ve dışarda oynanan 10 maçta Galatasaray'ı yenemeyen Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe gelmesiyle 4 sezonda tüm sonuçları kendi lehine çevirdi. Güneş döneminde Galatasaray ile 7 lig ve 1 kupa maçı oynayan siyah beyazlılar 5 galibiyet 2 beraberlik alırken, sadece 1 maçta yenildi.

Galatasaray'ı Güneş döneminin ilk şampiyonluğu olan 2015-2016 sezonunda içerde 2-1, dışarıda 1-0 yenen Beşiktaş, ikinci şampiyonluğun yaşandığı 2016-2017 sezonunda ise iç sahadaki 2-2'lik beraberliğe karşın deplasmanda 1-0'lık skorla geçti. 2017-2018 sezonunun ilk devresinde sahasında 3-0 galip gelen siyah beyazlılar Galatasaray'ın şampiyon olduğu bu sezonun ikinci derbisinde 2-0'lık mağlubiyetle 4 sezonluk seride tek mağlubiyetini almış oldu. Beşiktaş; içinde bulunduğumuz sezonun ilk devresinde Galatasaray ile kendi sahasında oynadığı derbiyi de 1-0 kazanarak Şenol Güneş dönemindeki 5. Galatasaray galibiyetini elde etti.

İşte Şenol Güneş döneminde iki ezeli rakibin oynadığı derbiler:

2015-2016 SEZONU

Beşiktaş 2 - Galatasaray 1

Galatasaray 0 - Beşiktaş 1

2016 -2017 SEZONU

Beşiktaş 2 - Galatasaray 2

Galatasaray 0 - Beşiktaş 1

2017-2018 SEZONU

Beşiktaş 3 - Galatasaray 0

Galatasaray 2- Beşiktaş 0

2018 - 2019 SEZONU

Beşiktaş 1 - Galatasaray 0

2016 SÜPER KUPA FİNALİ

Beşiktaş 1 - Galatasaray 1 (Normal süre 0-0, uzatmalar 1-1)