Şenol Güneş: Bugün kendimi daha güçlü hissediyorum (2)

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Daha güçlü hissediyorum kendimi eskiye göre. Eskiden de eleştiriler alıyordum, hatta altında ezildiğim dönemler de oldu. Ona rağmen güç kazandığım dönemler de oldu ama bugün kendimi daha güçlü hissediyorum. Bir görev adamı olarak burada olacağımı düşünüyorum. Futbolun daha fazla konuşulduğu dönemi size vaat ediyorum" dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Kulüplerin oyuncu ve milli takımla yankından ilgilenmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Şenol Güneş, ''Sağ bekte Sangare'nin Türk mü yoksa yabancı statüsünde mi olduğunu bilmiyordum. Bu benim eksiğimdi. Bülent hocadan öğrendim ben bunu. Elimizde Gökhan Gönül ve Zeki var. Stoperde Kağan var. Nazım Sangare ile ilgili eleştiri geldi. Ama bir bakarsınız seneye Nazım gelebilir ve formayı alabilir. Rizespor'daki Gökhan'ı beğeniyorum. Elimizde Sinan Bolat diye oynayan bir kaleci var. Serkan, Sinan'a alternatif. Bunun dışında ligde başarılı olan bir kaleci var, Mert. Bu kısa dönemi olabildiğince hızlı geçmek istiyoruz. Bu kolay bir şey değil. 2 antrenman yapacağız. Alınmayan kalecilerden Serkan, ligde bize karşı çok iyi oynadı. Alınan kalecilerden 2'si tecrübeli, diğer 2'si genç. Muhammed ve Uğurcan başarılarını devam ettirmeli. Buraya gelen her kaleci de kadroya giremeyebilir. Yeniden yapılanma sloganı yerine, yeniden ayağa kalktığımız bir dönemden bahsediyorum. Hizmet eden arkadaşlar bir yere getirdiler, ben de bir şeyler yapmak istiyorum. Ben burada bir görevliyim. Bunun medya ayağı var, oyuncu ayağı var. Benim hayalime göre, sizin hayalinize göre ve oyuncuya göre bir şeyler söylüyorum. Elimizde Kağan'la Çağlar vardı stoper olarak. Ama şimdi Ozan'la Merih de var. Onlar mı, bunlar mı? Burak ve Cenk var forvette. İkisi de olabilir. Önemli olan üçüncü kişinin kim olacağını düşünmek. Bizim yapmamız gereken oyuncuları geliştirmek ve sonra takıma dahil etmek. Şu anda önemli olan Başakşehir'in orta sahasındaki oyuncuları mı oynatmak, yoksa uyumu sağlayıp o şekilde mi oynatmak? Her ne kadar birbirimizi tanısak da küçük ayrıntılar önemli. Milli takımın başında olup olmamam önemli değil. Biz oyuncu üreten bir ülke olmalıyız. Arda, Emre, Burak ya da Çağlar. Bu arkadaşların sayılarının fazla olması, ekonomik olarak ülkeye katkı sağlıyor. Ama oyuncuların davranışlarını farklı etkenler bozuyor. O zaman oyuncu, yönetici gibi dolaşıyor. Şu anda Arda ya da eskiden alınan oyuncuların herhangi bir hukuken suç unsuru var mı, yok. Ben kimsenin yaşına bakmam, alır oynatırım. Ben inanıyorum ki Arda üzerinden spekülasyon da yapıldı, övgü de yapıldı, suçlama da yapıldı. Arda, Türkiye Cumhuriyeti'nin bireyidir. Benim de önceden bu yana beğendiğim bir oyuncudur. Tartışmayı oyuncu üzerinden yapmak doğru değildir, takım üzerinde hiçbir oyuncu yoktur. Emre'yi takıma alınması gerektiği için aldım kadroya" ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE'NİN HER SAHASI BİZİM SAHAMIZDIR''

"Milli Takım' İstanbul'a dönecek mi?" şeklinde bir soru üzerine konuşan tecrübeli teknik adam, ''Türkiye'nin her sahası bizim sahamızdır. Bazı futbolcular bazı hocalar bazı sahalara gidemez diyorlar. O sözü kullanmak bile doğru değil. O şehre o sahaya hakarettir. Neden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor sahasına gitmiyoruz, cevap gidince taraftar böyle yapıyor. Bunu ortadan kaldırmak için böyle yapacağız. 'Sen gidersen görürsün orada', tehdittir, suçtur. Nasıl gidemeyeceğiz? Hangi ülkede yaşıyoruz? Mardin'e, Hakkari'ye gidiyoruz, oradaki sıkıntıları gidermek için. İstanbul'un göbeğinde bir semte bir sahaya mı gidemeyeceğiz? Bunu çok büyük yanlış olarak görüyorum. Kulüplerin üzerinde bir milli takım var. Her camia önemlidir. Sizin bir camia ya da kişiye ilgili görüşünüz olabilir. Buna bir çizgi çizip 'x' kulübü karşı size karşı diyemezsiniz. Benim saldırım olmadı, bana olduysa hoşgörüyü yapan benim'' diye konuştu.

''YABANCI HAKEM TARTIŞMALARI NORMAL''

Yabancı hakem tartışmalarının normal olduğunu kaydeden Şenol Güneş, ''Ama sadece olumsuzluklarla bir yere gidemezsiniz. Hakemleri beğenmiyoruz, medyayı beğenmiyoruz. Ben bunlarla yaşamayı öğrenmek zorundayım, oyuncu da öğrenmek zorunda. Evet bir tepkimiz olabilir. Bana göre yüzde yüz faul o an kızabilirim. Biz buradan başlarsak futbol yorumumuz daha kolaylaşır. Ben de çok kızdım, sizin de kızdığınız dönemler de oluyor. Buraya herkesi çağırmamın sebebi de o. Hakem konusu sığ konular. Yabancı hakem, bütün herkes yabancı. O da gelsin. Dünyaya açılalım hepsi gelsin o zaman. Buz dağının üstündeki küçük bir görüntüdür. Hakem hata yapıyor, hakem güvensiz şu an. Yanlış kararlar veriyor. Uzun zamandır hakemleri konuşmuyoruz, geride kaldığımız için daha rahatız. Evet kullanılabilir. VAR sistemi gündeme geldiğinde söylediklerim bugün yine gerçeği yansıttı. VAR'ı tartışmayı durdurmak için getiriyorsanız tartışma durmaz artar demiştim. VAR bunu yenmek için önce özgür olması, rahat olması lazım. Karar verirken vermeyeyim bekleyeyim diyor. Bu duyguları yenmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

''MİLLİ TAKIMDAKİ SİNERJİ VE HEYECAN BİRBİRİNE GİRECEK''

Şenol Güneş, Milli takımda sinerji olacağını ve heyecanla birbirine gireceğini ifade ederek şunları dile getirdi: '

'Emre ya da Burak milli takımı ayağa kaldırmak için heyecan duyarken, genç oyuncu bundan başka bir heyecan duyacak. Çok kısa bir zaman önce göreve geldim. O zamana kadar heyecan olarak işin içine girmemiştim. Ama şu an yeni bir heyecanım olduğunu düşünüyorum. Buraya şu ana kadar hiç gelmedim. İlk defa dün geldim. Tesis zaten mükemmel, imkanlarımız çok fazla. Her türlü imkanı da bana veriyorlar. Bu 1 haftalık süreci yaşıyoruz, işin bir parçası olurken ben de yabancılık çekiyorum. Her saniyem her dakika önemli. Bu basın toplantısı benim için çok önemliydi. Yansımalarının da iyi olmasını bekliyorum. Daha güçlü hissediyorum kendimi eskiye göre. Eskiden de eleştiriler alıyordum, hatta altında ezildiğim dönemler de oldu. Ona rağmen güç kazandığım dönemler de oldu ama bugün kendimi daha güçlü hissediyorum. Bir görev adamı olarak burada olacağımı düşünüyorum. Daha güçlüyüz. Kadro olarak söylersek oyuncularla ilk defa idmana bugün çıkacağım. Göreceğiz. Zaman zaman iyi işler yapıldı. 2008'de ve 2016'ya gitmek gibi. Dalgalanmalar oldu. Büyüme sancılarımız oldu. Büyümeyi bilmiyoruz. Şu an zaten bunu yaşıyoruz. Bulunduğumuz durumun üzerinden yeni bir duruma nasıl gideceğimizi göreceğiz.''

''HAZİRAN'DA GÖREVE BAŞLAYACAĞIM O ZAMAN GENİŞ ŞEKİLDE SÖZLEŞME ŞARTLARINI AÇIKLARIZ''

Sözleşme şartlarının sorulması üzerine konuşan Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an geçici olarak milli takım teknik direktörüyüm. Haziran'da göreve başlayacağım, o zaman geniş bir şekilde açıklarız. Çok istiyorsanız da muhasebeciye sorabilirsiniz.''

''İSTENEN OYUN TARZINNI BİLİYORUM''

Milli takımdan istenen oyun tarzını bildiğini dile getiren Şenol Güneş, ''Sizin ne istediğinizi biliyorum. Oyunculara da sorduğum zaman hücum eden, rakibi baskı altına alan çok pozisyona giren bir takım olmak istiyoruz yanıtı geliyor. Ya atacaksın ya yemeyeceksin, ikisini birden yapacaksın da bari birisini iyi yap. Bize ait bir takım değerler var. O coşkuyla oynuyoruz. Rakipler bunlar ne yapıyor dedikleri şey o ruhtur. Ben bu kadro ile olacağını düşünüyorum. Takımdan istediğim de bu. Rakibe üstünlük kurmak için kendini hazırlayacaksın. Kadroya almadın darıldım yok öyle bir şey. Herkesin beğendiği halkın takımı dediğimiz şey o. Şu kısa dönemde de ihtiyacımız o. Sonuçları aldığımızda, ilk iki maçı kazanırsak 6 puanla beraber çok mesafe alırız. Anlattıklarımızı daha iyi işleme şansımız olur" dedi.

''YABANCI OYUNCU KURALI İLE İLGİLİ KARARIM OLMAZ FİKRİM OLUR''

Yabancı oyuncu sayısı üzerine konuşan Şenol Güneş, ''Fatih Hoca dün akşam da sanırım konuştu. Kendisi müdahil olduğunu değil direk olarak çıkardığını söyledi. Mutlaka bir mantık var. Benim bu konuda kararım olmaz benim fikrim olur. Bütün antrenörelerin fikri olacak, yönetim de karar verecek ama o bugünün işi değil'' ifadelerini kullandı.

''SONUÇLAR YALNIZCA BİR GÖSTERGEDİR''

Şenol güneş, Dünya Kupası'nda 3'ücü olunduğunu ancak futbol olarak 3'üncü olunmadığını ifade ederek, ''Neler yaptığımızı konuşmadan alınan her sonuç bizi yanıltabilir. Sonuçlar yalnızca bir göstergedir. O dönemde kısa zamanda beklenenden iyiydik ama sürdürülebilir bir hale dönüştüremedik. Bu süreçler de bir zorluktur ama tecrübemiz var. Bu kadronun da iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

''FUTBOLUN DAHA FAZLA KONUŞULDUĞU DÖNEMİ SİZE VAAT EDİYORUM''

Şenol Güneş, milli takım teknik direktörü olduktan sonra medyada daha az yer alacak olmasının kendisi için bir sorun olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Benim için önemli değil, ben zaten farkında olmadan çok medyaya çıkmak zorunda kalıyorum. Yaptığım doğru işler gündemdeyse, oyuncum sahnedeyse benim için en büyük eser odur. Futbolun daha fazla konuşulduğu dönemi size vaat ediyorum. Hepimizin fikirlerini ortaya koyduğu, yeni bir fikir oluşturduğu ortamı istiyorum. Şu an bırakacak oyunculara söylüyorum, oyuncu gelsin milli takımda çalışsın. Ya da kulüplere hazırlayalım. Bunların önünü açmamız lazım. Olay bitti, sen kötüsün demenin ne ona ne de bize yararı oluyor. Bu bugünkü işimiz değil. Milli hafta olgusunu bugün ön planda tutmalıyız.''

''LUCESCU İLE GÖRÜŞTÜM''

Tecrübeli teknik adam, Milli Takım eski Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile görüştüğünü kaydederek, ''Sağ olsun hem takımla ilgili hem de genel durumla ilgili görüştük. Çok da memnun kaldım. Takımla da konuşacaktı, yanlış anlaşılır diye yapmadı. O da katkı yapmaya çalıştı. Eksik gördüğümüzü düzelteceğiz, doğruyu devam ettireceğiz. Faydalı bir görüşme oldu. Milli birliktelik durup dururken olmuyor. Herkesin birlikte yapacağı bir iştir. Bunun doğru olduğunu ve devam edeceğini düşünüyorum. Herkesi elimden geldiği kadar aramaya çalıştım, buraya çağırdım. Burada emek veriyoruz, bunun karşılığını almayacaksan buna gerek yok zaten. Geçmişte yalnız da kaldık, kalabalık da oldu. Bu sizin eseriniz olacak, sadece benim değil. Ben takımdan sorumluyum, oyuncudan da bir farkımız yok. O da sahada oynuyor. Hepimiz yerimizi bildiğimiz zaman adımların atıldığını göreceğiz''dedi.

''KULÜPLERİN YAPISI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ''

Kulüplerin yapısının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Şenol Güneş, ''Kulüpler Birliği var, birçok kurum var. Bunların hepsinin devreye girmesi gerek. Ben bir fikri söylüyorum, bunun uygulayıcısı değilim. Kulüplerin ekonomik krizi durup dururken olmadı. Siz görmüyor musunuz bunları ama değişen bir şey yoksa bizim etki yapmadığımızı görüyoruz. Demek ki daha gür sesle bunu dillendirmemiz gerekiyor. Mucize mi bekliyoruz, mucizeyi biz yaratacağız. O şartlarda Dünya Kupası'na gitmemiz mucizeydi. O günkü doğrularımı bugün daha iyi anlıyorum. Yok bunun okulu. Biz yapacağız, bunda da bir emek var. Mevcudu yarıştırmak istiyoruz. Akıl, emek iyi kullanılmadığı zaman hiçbir işe yaramaz'' ifadelerini kullandı.

''GEÇİCİ DÖNEM İÇİN PARA ALMAYACAĞIM''

Göreve geçici olarak geldiğini hatırlatan Şenol Güneş, ''Bu dönem için hiç para almayacağımı bilebilirsiniz. Sonrası için muhasebeciyle konuşabiliriz'' dedi.

''KIRAN KIRANA BİR MAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM''

Şenol Güneş, rakipleri ile ilgili olarak ise, ''Kabul etmek lazım Fransa bir futbol ülkesi olarak Dünya Kupası'ndan şampiyon oldukları zaman yorumcular, birinci olmalarına rağmen, 'birinci olduk ama bu birinciliği taşıyabilecek miyiz' diye sordular. Onlar üreten takım. Her yerde görüyorsunuz, üretiyorlar. Üreten bir takım aynı zamanda sonuç için yarışan bir takım. Biz de onlar gibi olabilir miyiz diye konuşacağız. İzlanda bir çıkış yaptı, hiç tanımadığımız bir ülkeydi, bir çıkış yaptı. Zamanında 4-0 yenmiştik. Son dönemlerde kazanamıyoruz, öyle de ters bir takım. Arnavutluk bize yakın bir takım olarak. Hem orada oynayacağız. Kıran kırana bir maç olacağını düşünüyorum. Sonuç iyi olursa bize başka bir şey verir. Ona hazırlanacağız. Bu savaşa hazır olmazsak bu hatayı yaparız. Bu haftayı milli hafta ilan edip, Arnavutluk ile başlayan günlere hazır olmalıyız. Eğer bu iki maçı kazanırsak niyetimiz de o Fransa maçlarından bir tanesi kazandığımız zaman otomatikman bir adım öne geçeriz diye düşünüyoruz. Fransa maçı zor olacaktır ama ona daha zaman var'' diye konuştu.

''ARNAVUTLUK, MOLDOVA İLE KAĞIT ÜSTÜNDE KOLAY MAÇ GİBİ GÖZÜKÜYOR''

Milli takımdaki gençlerin kendilerini gösterme şanslarının geldiği zaman göstermeleri gerektiğini kaydeden Şenol Güneş, ''Ben de daha takımı yapmış değilim. Arnavutluk, Moldova ile kağıt üstünde kolay maç gibi gözüküyor ama Fransa ile başlamak benim işime gelirdi. Takımın durumunu görmek alacağımız sonuca rağmen bir deneme yapma şansımız olurdu. Yeni geldiğim için oynayacağımız ilk maç psikolojik olarak da sonuç olarak da etkileyecek. Çünkü bunları kağıt üzerinde geçebileceğimizi düşünüyoruz. Şu anda Arnavutluk maçına çıkıp üstün olmaya çalışacağız'' diye konuştu.

''KADRODA ŞİKAYET EDECEK BİR ŞEY YOK''

Amaçlarının gruptan çıkmak olduğunu vurgulayan Güneş, ''Kadroda şikayet edecek bir şey yok. Konuyu size gündem olarak verdim. Oğuzhan'dan girip Oğuzhan'dan çıkarsınız. Elimizde iyi bir kadro var ama oturmuş bir kadro değil. Forvette sayısal azlığımız var ama şu an mevcuttaki forvetlere bakarsak Kenan Karaman'ı da alabilirdim, birebir görmedim. Cenk, Burak var, Güven'i tanıdığım için onu düşündüm. Açık oyuncuları da var. Kalede sayısal fazlalık var ama . Benim kadrom daha oturmadı, değişiklik olabilir. İki maçta alacağım verim benim için çok fazla mesafe olacaktır'' şeklinde konuştu.

