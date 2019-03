Şenol Güneş: Beşiktaş'ın zarar görmesini istemem

"Fikret Orman'ın bilgisi dışında bir şey yapmadım"

"Zaman zaman Fikir ayrılığımız olsa da başkan benim için çok değerli"

"Oyuncuların ödemeleri gününde olmazsa, başarı beklemeyin"

"Her türlü sorumluluğu alırım"

"Hocayı şimdi açıklasalar mutlu olurum"

"Yeni federasyon başkanı beni istemezse, ona da saygı duyarım"

"Beşiktaş taraftarı beni seviyor"

"En büyük hedefim Milli takımın Avrupa Şampiyonası'na katılması"

"Beşiktaş'ın geleceğini bu toplantıda aramayın"

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() - Şenol Güneş, "Büyük bir kulüpte çalıştım. Buraya ayrılmak için gelmedim ancak ayrılık bazen kaçınılmaz hale geliyor" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın büyük bir camia olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "4 yıl önce Başkanımız Fikret Orman'ın isteğiyle göreve geldim. Beşiktaş; büyük bir camia, doğruların ve ilklerin kulübüdür. Herkese teşekkür ediyorum. Taraftarlar beni sevdi ve bağrına bastı. Beşiktaş sevgisi, yüreğimde aynı sıcaklıkta kalmaya devam edecek" diye konuştu.

"ZAMAN ZAMAN FİKİR AYRILIĞIMIZ OLSA DA BAŞKAN BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Beşiktaş'ta geçirdiği 4 yılda çok şey öğrendiğine dikkat çeken Güneş, "Başarılan her işi yönetim ve taraftarla birlikte yaptık. Başarısızlığı da bahanelerle örtmem. Bir hayal kırıklığı yaşamıyorum. Sonuçlardan giderek yapılan eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Büyük bir kulüpte çalıştım, bana şans verildi. Dört yılda çok şey öğrendim. Ben buraya ayrılmak için gelmedim. Daha büyük başarılar elde etmek için geldim. Ayrılık bazen kaçınılmaz hale geliyor. Hayat hesapla değil nasiple yaşanıyor. Zaman zaman fikir ayrılığımız olsa da Başkanımız benim için çok değerli." şeklinde konuştu.

Şenol Güneş'in basın toplantısındaki diğer satır başları şöyle:

"FİKRET ORMAN'IN BİLGİSİ DIŞINDA BİR ŞEY YAPMADIM"

"Değişim sürecini sancılı yaşayacağımız bir gerçek. Benim başkanla ne gibi bir kavgam olabilir ? Oyuncuyu kadroya almam. O benim kararımdır. Bu kavga değil benim görüşümdür. Görev sürem boyunca Başkanımız Fikret Orman'ın bilgisi dışında bir şey yapmadım. 'Kulüp takımıyla milli takımı bir arada çalıştırmayı doğru bulmuyorum' demiştim. 'Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra milli takımı çalıştırırım' demiştim. Görüşlerin açık ve net olması gerekiyor. Ayrılacağım son gün bile ilk günkü aşkla çalışacağım. Daha güzel günler için daha anlayışla çalışmalıyız.

Benim sermayem futbolda bıraktığım itibardır. Ben buraya Beşiktaş taraftarını kandırarak mı geldim? Kalbimin temizliğini size anlatamadığım için üzgünüm. Bu takım daha iyi sonuçlar almalıydı."

"HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU ALIRIM"

"Türkiye Futbol Federasyonu'ndan tebliğ geldi, milli takımla iki maça çıkacağım. Ben Beşiktaş'ın zarar görmesini istemem. En büyük Beşiktaşlı benim. Başkanımız 'Hoca ile devam edeceğiz' dedi. Ben her türlü sorumluluğu alırım. Beşiktaş için en iyisini yaparım. İşi yapanlara sahip çıkalım. Daha iyisini yapacak varsa gelsin yapsın. Başkana saygısızlık, hocaya saygısızlık itibarı bitirir. İlişkilerde bir çizgi olmalı. Başkanın benim yanımda olduğunu hissediyorum."

"BEŞİKTAŞ'IN ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMEM"

"Ülkenin takımına hizmet için çağrılıyorsunuz. Bu süreçte Beşiktaş'ın zarar görmesini istemem. Başkan, 'Hoca ile devam edeceğiz.' diyor. Ben daha önce

de bu yıl ayrılmayacağımı söyledim. Şu anda bırakmam daha çok zarar verir. Guti ile ya da yeni hoca ile maç kaybedince ne olacak? Burada özveri gösteren benim. Ben her türlü sorumluluğu alırım. Şu anda görevim ne olursa olsun, Beşiktaş için en iyisini yaparım."

"FENERBAHÇE VE KAYSERİSPOR MAÇLARINI KAZANSAYDIK, AKLIM YERİNDE OLACAKTI"

"Benim için, 'İki takım olunca aklı karışır.' diyorlar. Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarını kazansaydık, aklım yerinde olacaktı, gidip gelmeyecekti. O kadar aklım var benim. Gitmem demek, bırakıp kaçmak demektir. İşi yapanlara sahip çıkalım. Beşiktaş şu anda Beşiktaşlı olmayanların istediği dönemi yaşıyor. Bu, Beşiktaş'ın itibarına zarar verilmesidir. Beşiktaş büyük bir kulüptür. Başkana, hocaya saygısızlık bitirir. İtibar bitince geri getiremezsiniz.

"HOCAYI ŞİMDİ AÇIKLASALAR MUTLU OLURUM"

"Kalsam, ne karım ne zararım olacak. Şu anda daha faydalı olacağını düşünüyorum. 'Biri seninle çalışsın.' deseler, ben onun önünü açarım. Benimle daha iyi olacağını düşünüyorum. Lucescu beni ziyaret ettiğinde, 'Takımı sana hazırlıyorum.' diye espri yaptı. Talip olan gelsin, beraber yaparız. Hocayı şimdi açıklasalar mutlu olurum. Hazır olmasından yanayım. Beraber idmana çıkarım, benim için sorun olmaz."

"YÖNETİMDEN BANA GELEN BİR TALEP YOK"

"Karar var ama böyle bir teklif yok. Biz burada bir çalışanız. Yönetim kongreye gidecek. Onların da haklı tarafı var diye düşünüyorum. Başkan, 'Hocayı istemeyen istifa edebilir.' dedi. Yönetimden şu anda gitmem için bir talep yok. Milli takıma dönüşümü kendim planlamadım. Bu yönetim aynen devam edebilir de etmeyebilir de. Benim önceliğim zaten milli takım değildi ama buradan ayrılmam durumunda tercihim milli takımdır. Ben resmi olarak çağrıya cevap veririm. Yönetimden bana gelen bir talep yok."

"OYUNCULARIN ÖDEMELERİ GÜNÜNDE OLMAZSA, BAŞARI BEKLEMEYİN"

"Kurumun başarısını paylaşmaktan gurur duyarım, acıları paylaşmayı sevmem. Başkanın yanımda olduğunu hissediyorum. Ne yaptığımı yönetim de futbolcu da biliyor. Bugün bana yükleniyorlar. Ben bu günlere yükleri taşıyarak geldim. Maddi konuları konuşarak ne kendimi ne de başkasını üzmek istiyorum. Öyle bir yaralanma yaşıyorum ki paradan daha büyük. Anlaştığım şartlar belli, 'Bana hiçbir oyuncu para için gelmesin.' dedim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Oyuncuların ödemeleri gününde olmazsa, başarı beklemeyin. Önceliğimiz üretmek değil, o işten menfaat elde etmek. Bütün kulüpler para alınacaksa birleşiyorlar ama işin nasıl yapılacağında kimse birleşmiyor. Para dışında, alacaklarım parayla ödenmez."

"YENİ FEDERASYON BAŞKANI BENİ İSTEMEZSE, ONA DA SAYGI DUYARIM"

"Yeni federasyon başkanı beni istemezse, ona da saygı duyarım. Yönetimle aramda bir kavga yok. İlhan (Mansız) hoca aramızda yok. Bunlara yönetimler karar verir. İstifa da etse, görevinden de alınsa bunlara yönetimler karar verir. Sosyal medyada tozu dumana katıp, bizi yok etmek isteyenler, meydan çamura bulanınca orada kalır."

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI BENİ SEVİYOR"

"Milli takım kenara atılacak bir yer değil. Herkesin koşa koşa gideceği bir yerdir. Taraftar bana fazlasıyla destek verdi. Takımına destek olan, benim gurur duyacağım bir taraftar. Sevgiyi hep yaşıyorum. Beşiktaş taraftarı beni seviyor. Saha sonucundan ben sorumluyum. Onun için kızıyorlarsa, helal olsun. Keyifli futbol olmamasından rahatsızım."

"SORUMLULUK TAŞIMAK KOLAY DEĞİL."

"Bir takım iyi giderken birden düşüyorsa, ekonomik kriz birinci sebeptir. Biz çözümün ne olduğunu bilmiyoruz. Oyuncu iyiyken bir anda düşüyorsa, fiziksel tarafı da ekonomik sebepleri de vardır. Sorumluluk taşımak kolay değil. Buradan iyi izlenimle ayrılma isteğim var. İyi futbol ve iyi sonuçla olmalı. Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarını galip bitirseydik, moral olarak daha iyi durumda olacaktık. Bu beni de etkiliyor. Şampiyon olunca da abartı olmamalı, kaybedince de abartı olmamalı."

"BEŞİKTAŞ'IN BAŞARILI OLMA MECBURİYETİ VAR"

"Hoca ile yönetimin uyumu çok önemli. Beşiktaş'ın başarılı olma mecburiyeti var. Önemli olan birlikte çalışma duygusunu oluşturabilmek. Ben buraya gelirken de istemeyenler vardı. Daha sonra hak etmediğim övgüler de oldu. Sahiplenme duygusu çok önemli."

"EN BÜYÜK HEDEFİM MİLLİ TAKIMIN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILMASI"

"Önümüzdeki cuma günü kadro açıklanacak. Kendine, kuruma olumlu katkısından çok olumsuz katkısı olacaksa, olmayabilirler. Milli takıma gittiğimde tek başıma karar vermeyeceğim. Eldeki kadronun yarışmasını istiyoruz. En büyük hedefim, takımın Avrupa Şampiyonası'na katılmasıdır."

"BEŞİKTAŞ'IN GELECEĞİNİ BU TOPLANTIDA ARAMAYIN"

"Bazen bu ayrılıklar olur. Burada bir rahatsızlığım yok ama işleyişte rahatsızlığım var. Taraftar bugüne kadar yaptığı gibi kendine yakışanı yapacaktır. Çalıştığın yerde açık ve samimi olacaksınız. Samimiyetsiz samimiyeti sevmem. Benim de hatalarım var. Bazı şeyleri dikkate almayabilirdim. Negredo'yu açıklamayabilirdim. Beşiktaş'ın geleceğini bu toplantıda aramayın, daha çok toplantı yapmamız lazım."

"BAŞARISIZLIKLARI BEN SAHİPLENİYORUM. BAŞARIYI HERKES ALSIN"

"Az para, çok başarı ve anında yapı isteniyor. 4 yılda yine çok şey oldu. Başarısızlıkları ben sahipleniyorum. Başarıyı herkes alsın. Gerekenleri üslubunda konuşursanız, çağ atlarız. 'Yöneticilerden dolayı gidiyor.' derseniz, yöneticiye de haksızlık yapılmış olur."

