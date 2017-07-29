Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı

"Ben Beşiktaş'a aitim"

"Henüz teklif yok, olursa da kararı başkan verir"

"Yüzde yüz olmaz diyemem"

"Fatih hocayı yıpratmak yanlış"

"Forvet transferi şart"

"Tolisso gidiyorsa Oğuzhan neden gitmesin?"

"Çin'e gitmek bizi zorladı"

"Geçmiş başarılara takılıp kalamayız"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlıların kamp yaptığı Marbella'da açıklamalarda bulundu.

Milli Takım iddiaları hakkında konuşan Güneş, Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu söyledi.

Güneş, "Milli Takım için beni kim düşünüyorsa teşekkür ederim. Ancak ben şu anda Beşiktaş'la yeni bir sözleşme imzaladım. Ait olduğum bir kurum var. Kurumlar önemli, devlet önemli, millet önemli. Böyle bir camiayı ve beni yıpratmak yanlış.

Bana daha teklif gelmedi. Olursa eğer, şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Benim resmi olarak teklifi kabul etmem doğru değil. Burada çalışırken bana teklif gelirse buna başkan karar verir. Bana sorarsanız, burada çalışırken başka takım çalıştırmak doğru olmaz. Söz sahibi olan ben değilim, başkan. Başkan isterse benim görevime son verebilir. O zaman başka bir şey düşünürüm. Şu anda ben buradayım, burada olmaktan mutluyum" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 maçlık Milli Takım'ın başına geçmenizi isterse, cevabınız ne olur" sorusuna da cevap veren Güneş, "Bugün söylediklerimin aynısını kendisiyle paylaşırım. Yüzde 100 olmaz dememin nedeni de budur zaten" dedi.

"FATİH HOCAYI YIPRATMAK YANLIŞ"

Şenol Güneş, Milli Takım'la ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:

"Hepimiz bu ülkenin insanıyız. Milli Takım futbolda piramidin tepesi. Milli Takım antrenörü de tepede olan bir insan, ülkeyi temsil ediyor. Milli Takıma gelen antrenör de ortak değerdir. Milli Takım hepimizin söz sahibi olduğu başarılı olmasını istediği bir yerdir. Milli Takıma böyle çok katkı yapan insanı yıpratırsak, gelecek olanları da yıpratırız. Fatih hoca çok iyi işler yaptı. Hatalar yaptı mı, ben de yaptım, o da yaptı. Ürettiğimiz her insanı yıpratırsak ortada değerlerimiz kalmaz.

Milli Takım için benim resmi olarak bir şey yapmam mümkün değil. Ben bulunduğum yerden bir yere gitmem, konuşmam. Daha önce de Bursa'dan ayrıldıktan sonra Beşiktaş ile konuştum. Milli Takımı beğenmediğim ifadesi de çok yanlıştır."

"FORVET TRANSFERİ ŞART"

Şenol Güneş, transferle ilgili açıklamalarda da bulundu. Güneş, "Forvet transferi şart. Alınabilecek santraforlarda da sıkıntı var. Aboubakar gelmek isterse, kulübü dee müseda ederse alınır. Demba Ba olsaydı, çok şeyi halledebilirdik. Stoperle ilgili düşüncemi de başkana söyledim. İsim veremiyorum, çünkü size isim verince oyuncuyu almak daha zor oluyor. İki pozisyonda öncelikli ihtiyacımız var. Santrafor ve stoper öncelikli, ondan sonra açık ve orta saha başkanla birlikte değerlendirilir. Cenk iyi bir santrafor ama tek başına taşıyamaz burayı. Kötü oynarsa, yerine kim girecek? Marcelo kayıp, ama böyle olması gerekiyorsa saygı duyacağız. Şikayetlerle, bahanelerle devam edemeyiz. Milosevic ve Pedro Franco, kulüp bulurlarsa gidecekler. 2 senedir kullanmadığımız oyuncuyu, kullanacak durumumuz yok" dedi.

"TOLISSO BAYERN'E GİTTİ, OĞUZHAN NEDEN GİTMESİN?"

Şampiyonlar Ligi'nde oynadıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Bazı kriterler var. Baktığınız zaman, en az transfer yapan biziz. Başakşehir iyi transferler yaptı, kendinden beklenenden fazlasını yaptı. Antalya yaptı, Trabzonspor yaptı, yapacak. Gitmesi gerekenleri söyledik. Kaleci Boyko ile Pedro ve Milosevic. Onların dışında pek bir oyuncu kalmadı zaten. Neymar iyi oyuncu, Messi de öyle. Yeni Neymar'lar, Messi'leri inşallah Türkiye çıkartır. Tolisso 40 milyona Bayern'e gitti mesela, niye Oğuzhan gitmesin? Oğuzhan'a da dedim, çok çalışacaksın diye. Oğuzhan gidip oynarsa pazar büyür. Pogba transferi sonrası 125'ler 200'ler konuşuluyor. Avrupa takımları 10-15 verip, yatırım amaçlı oyuncu alıyor. Biz ise 8 verince garanti diyoruz. Futbol ticari bir olay oldu. Özünü bozmamak lazım " ifadelerini kullandı.

Hazırlık maçlarında alınan skorların, beklentilerinin gerisinde olduğunu söyleyen Güneş, "Biraz geriden gidiyoruz. Fiziksel ve zihinsel olarak daha iyi olmalıyız. Eksiklerimizi biliyoruz, yeniden ivme kazanmak için tempolu oynayan bir takım olacağız. Atınç'ın sakatlığı bizi çok üzdü. Futbolda bunlar var. Pepe ve Orkan iyi çalışıyorlar" diye konuştu.

"ÇİN'E GİTMEK BİZİ ZORLADI"

Çin seyahati ile ilgili konuşan Güneş, "Kamp dönemi kararlarını yönetim veriyor. Çin'e gitme kararını da yönetim verdi. Oraya gidince bütün plan değişiyor. Oraya gidince, buraya döndüğümüzde oynayacak takım bulamadık. Daha sonra da daha rahat takım bulmak için Marbella'yı tercih ettik. Yönetime de söyledim, Çin'e gitmek bizi olumsuz etkiledi. bir maç için git gel 6 gün geçti. O sürede daha rahat bir hazırlık kampı yapabilirdik" dedi.

"SÜPER KUPA'YI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Lig ve Şampiyonlar Ligi'nden önce Konyaspor'la Süper Kupa maçı oynayacaklarını hatırlatan Güneş, "Geçen sene kazanamadığımız Süper Kupa'yı, bu sene kazanmak istiyoruz" dedi.

Ligde ise bu sezon işlerinin daha zor olacağını söyleyen Güneş, Lige iyi başlamak önemli. Başakşehir iyi transferler yaptı. Antalyaspor, Trabzonspor, yeni gelen takımlar... İddialı takım sayısı artıyor. Kendi oyunumuzu yukarı çıkartmak zorundayız" açıklamasında bulundu.

"GEÇMİŞ BAŞARILARA TAKILIP KALAMAYIZ"

Futbolun bir yarış olduğunu söyleyen Şenol Güneş, Şans vardır, ama çalışanın daha fazla vardır. Geçmiş başarılara takılıp kalırsak, gelecekteki başarılara ulaşamayız. En iyi olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz sezonlarda yardımçılığını yapan Tamer Tuna hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, Tamer hoca işini bilen biri. Ligi tanıyor. İyi işler yapacaktır" dedi.

Kadro sayılarının 21'e çıkmasıyla ilgili olarak konuşan Güneş, "Doğru bir uygulama. Kadro dışında kalan oyuncular oluyordu. Artık genç oyuncular da kadroya girebilir" diye konuştu.

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-Şenol Güneş basın toplantısı

HABER-KAMERA: ALİ DANAŞ - MARBELLA, ()