ŞENOL GÜNEŞ, AYKUT KOCAMAN, PEPE VE ETO'O FIFEX’TE BULUŞTU

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen 24. Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri ile Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı (FIFEX) ikinci gününde (9 Ocak) de önemli konuşmacıları ağırladı.



Şenol Güneş, Beşiktaş’ın Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi’ndeki başarılarından yola çıkarak antrenörlere yol haritası sundu. Aykut Kocaman, Mehmet Özdilek, Tayfun Bayındır ve Mehmet Arslan da “Türk Antrenörlerinin Başarı Endeksi” adlı oturumda buluştu.



Ferreira Pepe, Samuel Eto’o, Arouna Kone ise yıldız futbolcu gözüyle Türk ve Avrupalı antrenörleri değerlendirdi.



Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Pro-Lisans Antrenörü Yücel İdiz ve Emre Akbaba da “Türk Futbolundaki Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Beklentiler” konulu oturumda bir araya geldi.



İnovasyon Uzmanı Dr. Erez Morag ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve TDMK Genel Koordinatörü Prof. Dr. Rüştü Güner de sabah oturumlarında antrenörleri bilgilendirdi.



Antrenör Gelişim Semineri hakkında bilgilere erişmek için www.prolisansseminer.com adresi ziyaret edilebilir. FIFEX hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz ise www.fifex.org sitesine girmeniz yeterli.

