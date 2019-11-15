banner314

banner325

Son Dakika

Şenol Güneş: Avrupa Şampiyonası'na katıldığımız için mutluyuz, sevinçliyiz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Mart ayında başladık bu yarışa, marttan bu yana 9 ay oldu, 9 doğurduk ama Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz. Mutluyuz, sevinçliyiz. Tekrar bu heyecanı yaşatan herkese çok teşekkür...

SPOR 15.11.2019, 00:03
Şenol Güneş: Avrupa Şampiyonası'na katıldığımız için mutluyuz, sevinçliyiz
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Mart ayında başladık bu yarışa, marttan bu yana 9 ay oldu, 9 doğurduk ama Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz. Mutluyuz, sevinçliyiz. Tekrar bu heyecanı yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz birlikte iş yapmaktan yanayız" dedi.
UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9'uncu maçında evinde İzlanda ile 0-0 berabere kalarak şampiyonaya gitmeye hak kazanan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA İYİ SONUÇLAR ALMAK İSTİYORUZ"
Şampiyona'ya katıldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Şenol Güneş, "Mart ayında başladık bu yarışa, marttan bu yana 9 ay oldu, 9 doğurduk ama Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz. Mutluyuz, sevinçliyiz. Tekrar bu heyecanı yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz birlikte iş yapmaktan yanayız. Avrupa Şampiyonası'nda iyi sonuçlar almak istiyoruz ama yarından itibaren o çocuğa iyi bakmamız lazım, onu korumak lazım. Yeniden dünya şampiyonalarına ve Avrupa şampiyonalarına nasıl katılırız bunları düşünmemiz gerekiyor. Bu takım bizim takımımız. Bu grupta önemli bir şans yakaladık, herkes bizi seviyor, sempatik bir takım haline geldik. Büyük mesafe katettik. Tesadüflere bırakmadan ilkeli ve planlı olmamız gerekiyor. Bir nesil gelsin, bizi kurtarsın yerine bu nesillerin iyi olması için neler yapılması için konuşulması gereken bir dönemdeyiz. O nesil içinde bende olacağım ama sadece bana bırakılırsa yine eskisi gibi oluruz" diye konuştu.
"İSTANBUL'DA MİLLİ MAÇ OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
İstanbul'da maç oynamaya devam edeceklerini belirten Güneş, "Zor bir maçtı. İlk yarıda onların sert oyununa cevap veremedik. Aslında kapanıp hızlı çıkmak istiyorduk ama ikinci yarı bunu yapabildik. Amacımız risk almadan şampiyonaya gitmek için gereken puanı almaktı bunu da başardık. Taraftar gayeti iyiydi. İstanbul'da üç büyük kulübün stadında maç yaptık, iyiki de yaptık. Bugün de Galatasaray'ın stadındaydık, başkan Mustafa Cengiz de maçı izlemeye geldi. Kendisine de söyledim, teşekkür ederim. Kasımpaşa ve Başakşehir stadında da oynamak isteriz ama kapasite yetmeyebiliyor. İstanbul'da oynamaya devam edeceğiz ama Anadolu'da da olmaya devam edeceğiz. Yeni oyuncu profillerini Türk futbolunun stilini yeniden dizayn etmemiz gerekiyor. Hayallerimiz çok ama tabii bu hayallerin hepsini başarmak da benim ömrüm yetmez. Ben tek başına hayallerimizi gerçekleştiremem, birlik beraber içinde hepimiz bunu sağlamalıyız" dedi. 
"KAZANARAK ÇIKMAK TABİİ Kİ DAHA ÖNEMLİ OLURDU"
Kazanarak çıkmaları halinde daha önemli olacağını ama sonuç olarak şampiyonaya gittiklerini söyleyen Güneş, "Moldova’nın kazanması zor. Engin Fırat hoca orada. Belki iş görürler ama zor gibi görünüyor. Hoca olarak 25 puana çıkarak buradan ayrılmak beni çok mutlu eder tabii. Son dakikalarda burada gol yeseydik çok büyük hayal kırıklığı olurdu ve o durum daha önemliydi. Aslında beraberlik beni mutlu ediyor. Kazanarak çıkmak tabii ki daha iyi olurdu ama bu da önemli. Andorra maçında bazı oyuncularımız yorgun. Ama yine de orada kazanacağımızı düşünüyorum. Tabii ki grup birinciliğini isteriz ama şu anda baktığınızda Ukrayna, Polonya birinci. İkinci olmak çok da problem değil. Avrupa Şampiyonası, çocuklarımız için de bir imtihan olacak. Kaybetmeyi de öğrenmeleri gerekiyor. Hep kazanarak olmaz. Benim için asıl hedef Dünya Kupası. Tabii ki Avrupa Şampiyonası’nda önemli neticeler alarak tecrübe kazanmak istiyoruz. Ama bu tecrübeyle Dünya Kupası’na gidersek yukarılarda olacağımızı düşünüyorum ben" şeklinde konuştu.
"ENES'İ ANDORRA MAÇINDA OYNATACAĞIM"
Enes Ünal'a Andorra mücadelesinde şans vereceğini açıklayan Şenol Güneş, "Arnavutluk ve Andorra maçında tamamen kazanmaya oynadık, gol pozisyonlarını gole çevirmeyi beceremedik. Bugünkü maç öyle bir maçtı. İzlanda'nın maça iki forvet ile çıkmasını bekliyordum öyle de çıktılar. Duran topları iyi kullanıyorlar rakibin en önemli silahları buydu. Bizde ona göre bir takım çıkarmaya çalıştık. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu arasında tercih yaparak orta sahaya Okay'ı koydum. Hem Kenan hem de Cenk takımdan çıkınca Burak ve alternatifi Enes kalmıştı. Enes iyi durumda. son maçta oynatacağım. Aynı şekilde Schalke'den Ahmet Kutucu'yu da alacağım. Onları da görmem gerekiyor. Alternatif yaratmamız gerekiyor, kadroyu genişletmemiz lazım. Ahmet Kutucu hareketli bir isim. Kanatta oynayabilir, forvette, değerlendireceğiz" açıklamalarında bulundu. 
"CUMHURBAŞKANI'NIN ABD SEYAHATİNDEN SONRA MAÇA GELMESİ ÇOK ÖNEMLİ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD seyahatinden hemen sonra maça gelmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Cumhurbaşkanı'nın çok önemli kararların ve görüşmelerin olduğu bir seyahetten direk maça gelmesi çok önemli Cumhurbaşkanı soyunma odasına geldi ve bizi de tebrik etti. İşçimiz, köylümüz, halkımız bizi nasıl destekliyorsa içlerinde nasıl heyecan taşıyorsa Cumhurbaşkanı'nda da bu var diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı zaten makamı dışında bir futbol adamı, futbolun bilen biri. Cumhurbaşkanı'nın seyahati onun için yorucuydu ama beraber olmak ve Avrupa Şampiyonası'na katılmak onu dinlendirdi. Ben terden duramıyordum ama o bizi bekledi. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"DEPLASMANDAKİ MAÇTA BUGÜNKÜ KADAR DİRİ OLSAK İZLANDA'YI YENERDİK"
İzlanda ile deplasmanda oynadıkları mücadele bugünkü gibi diri olsalardı kazanabileceklerini belirten Şenol Güneş, "Futbola farklı yorumlar yapılabilir. Mesela deplasmandaki maçta bugünkü kadar diri olsaydık, biz orada kazanırdık. İki takım da kıran kırana oynadı bugün. İki takım da kontrollü ve baskılı oynamaya çalıştı. Gol atmadan çok gol attırmamayı düşündüler. Biz buna rağmen ikinci yarıda çıktık. 0-0 olunca eleştiriler var. Ben de kazanmayı isterdim. Yusuf'la başlayabilirdim ama geride daha dikkatli oyunculara ihtiyacım vardı. Okay bugün iyiydi. Fransa maçında ağır kalmıştı ama bugünkü maç tam ona göre gelişti. Oyunun formatını iyi irdelemek gerekiyor. Dönen top konusunda da bu maçta çok dikkatliydik. Cengiz ve Hakan daha iyi olabilirdi" değerlendirmesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Şenol Güneş'in açıklamaları

Yorumlar (0)
15°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 15 Kasım 2019
İmsak 06:17
Güneş 07:45
Öğle 12:54
İkindi 15:29
Akşam 17:53
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6