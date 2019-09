Şenol Güneş: Anadolu'da başlayan yürüyüş, İstanbul'da devam edecek

Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası'na katılmak istediklerini belirterek, "Her maç önemli, kazanılması gerekiyor. Anadolu'da başlayan yürüyüş, İstanbul'da devam edecek" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Andorra ve Moldova ile oynayacağı maçlar öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonun herkesi için hayırlı olması temennisinde bulunan Şenol Güneş, "Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde olan takımlara başarılar diliyorum. Ligin iyi geçmesini bekliyorum. Avrupa'da görev alan oyuncularımıza da başarılar diliyorum. Bunun yanında Kadın Voleybol Takımımız çeyrek finale kaldı. Onlara başarılar diliyorum. Erkek Basketbol Takımımız Dünya Şampiyonası'nda. Onlara da başarı dileklerimi iletiyorum. Sporun ve sanatın nefes alma alanları olduğunu biliyoruz. Bizden çok şey beklendiğini bugün daha çok hissediyorum" diye konuştu.

"ANADOLU'DA BAŞLAYAN YÜRÜYÜŞ, İSTANBUL'DA DEVAM EDECEK"

Kalan maçları kazanarak 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmek istediklerini belirten Güneş, "Andorra maçı ile yarısını geride bırakacağız. Ayrı bir heyecanımız var. Andorra ve Moldova maçlarıyla başlayan serüven, Ekim ve Kasım ayında devam edecek. 6 maçımız daha var. Bu maçlardan en iyi sonuçları alıp, Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Her maç önemli, kazanılması gerekiyor. Anadolu'da başlayan yürüyüş, İstanbul'da devam edecek. Konya ve Eskişehir'de etkili bir taraftar desteği vardı. Taraftar desteğinin İstanbul'da artarak devam etmesini bekliyorum. Bütün kulüpler önemli ama bu milli takım. Samimi duygularla, oyuncularla bütünleşmelerini bekliyorum. Dünyaya da oynanan futbolun ne kadar sevildiğini bir kez daha gösterelim" ifadelerini kullandı.

"OKAY'IN OLMAMA İHTİMALİ VAR, DURUMU BİRAZ HASSAS"

Andorra ile oynayacakları maç öncesinde son çalışmalarını maçın oynanacağı Vodafone Park'ta yapabileceklerini ifade eden Güneş, "Takip ettiğimiz 2 lig maçında zeminde şikayet olduğunu gördük. Son idmanı orada yapabiliriz. Sahalarda sıkıntı olması bizi de rahatsız eder. Başarılı olmak istiyoruz. Ne yapacaksak birlikte yapacağız. Daha önceden ortak hayallerimizi hayata geçirmek için umut verdiğimizi düşünüyorum. Bunu da mutluluğa çevirmek istiyoruz. Geçmişte bazı sıkıntılar olmuştur. Hepsi geride kalmıştır. Yeni bir dönem, yeni bir heyecan var. Oyuncularımız bir kısmı bizimle olmayacak. Okay'ın olmama ihtimali var. Durumu biraz hassas. Oynama durumu az. Burak, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, Ozan Kabak ve Abdülkadir Ömür gibi oyuncular aramızda olmayacak. Gelen oyuncular içerisinde ufak tefek sorunları olanlar var. Olumsuz bir şey olursa bunları değiştireceğiz. Sevilen bir takım havası oluşturduğumuzu düşünüyorum. Saha içinde hem özgür, hem de sorumlu bir takım yaratmak istiyoruz. Bugünü, dünden daha iyi yapmak için oyuncuların sorumluluklarını yerine getirerek başarılı olmalarını bekliyoruz. Grup maçlarının ardından şampiyonaya takılmak, bir sonraki Dünya Kupası'na katılmayı kolay hale getirebilir. Tecrübeli bir takım oluşturacağız. Belki de 10 yılın takımını oluşturmuş olacağız. Sahada güzel futbol oynayarak, kazanan takım görüntüsü vermek istiyoruz. Hem oyun hem de sonuç olarak olumsuz bir İzlanda maçı var. Böyle bir oyun ve sonucu bir daha görmek istemiyoruz. Bilgimiz, birikimimiz ve kalitemiz var. İyi işler yapacağız. Bu bir bahçe gibi emek istiyor. Her türlü görüşleri, eleştirileri alacağız. Her zaman meyve almak değil, meyvenin yetişmesi için emek vereceğiz. Cumartesi günü oynanacak maçta rakipten güçlü olmayı bir kenarı bırakın. Bizim için sahaya çıkıldığı zaman her takım saygı değer bir futbol oyuyor. Kendimi futbolumuzu en üst seviyede oynayacağız. Andorra kağıt üstünde daha zayıf, Moldova daha güçlü gözüküyor. Ama her iki maçı da kazanmadan gidemeyiz. Arnavutluk maçını da kazanarak Fransa ile finali oynayacağız. Orada öne geçmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"CUMARTESİ VE SALI GÜNÜ FARKLI İSİMLER OYNAYABİLİR"

Savunmanın ortasında birçok isim olduğunu vurgulayan Güneş, "Ozan Kabak geldiğimizden bu yana forma veremediğimiz bir oyuncu. Bu şans verme olayı A Milli Takım için yapılacak iş değil. Biz en ideal kadro ile çıkacağız. Oynayan oyuncunun yorgunluğuna, sakatlığına göre karar verilir. Bugün itibarıyla bütün oyuncularımı göremedim. 1-2 oyuncuda problem var. Belki ilk belki son gün bizden ayrılacaklar. Cumartesi ve salı günü farklı isimler oynayabilir. Savunmanın ortasında Kaan ve Merih oynadı. Şimdi Çağlar var. Son maçlarında görev alıyor. Mert Çetin var. Takip ettiğimizde olumlu izlenimlerimiz olmuştu. Sonrasında transfer oldu. Ümit Milli Takım'da Hüseyin ve Mert Müldür bulunuyor. Kararımızı son gün vereceğiz. Bu güzel bir şey. Yeter ki fazla isim olsun. Bu müsabakalarda devamlı oynar, daha sonra değişerek oynarlar. Sol tarafta sayısal olarak sıkıntılarımız var" dedi.

"İYİ TARAFLARIMIZ VAR "

Daha fazla oyuncu ve hoca yetiştirmeleri gerektiğini söyleyen Güneş, "Tabii genel olarak olumlu, pozitif tarafları daha az konuşuruz. Biraz arabesk yaşadığımız için... Hep eksikleri aradığımız için güzellikleri unutuyoruz. İyi taraflarımız da var. Nasıl daha iyi oluruzu konuşmak gerekiyor. Bunu kavgaya dönüştürmeden, tartışarak yapmamız gerekiyor. Biz herkese karşı aynı mesafedeyiz. Takım Türkiye'nin takımı. Ben ülkem adına sorumlu olarak bunu yapıyorum. Aynı şekilde oyuncular da öyle. Lider oyuncularımızın genç olması da enteresandır. Oyuncu yetiştiriyoruz. Ancak hocaların da, oyuncuların da sayısını artırıp, mümkünse elde tutmak gerekiyor" diye konuştu.

"MİLLİ OYUNCULAR HER YERDE MİLLİ TAKIMI TEMSİL EDİYOR"

Milli takımda yer alan oyuncuların kendi kulüplerinde de milli takımı temsil ettiğini belirten Güneş, "Oyunculara söyleyeceğimiz şey; Milli takımda olduğunuz sürece sadece milli takım oyuncusu değilsiniz. Takımlarınızda forma giyerken de böylesiniz. Emre, Ozan, Abdulkadir, Uğurcan hiç fark etmez. Yine Milli takımı temsilen ordasınız. Düzgün davranışlarınız hep olmalı. Hakem konusu tartışmaya açık. Benim dönemimde de eleştiriler yaptık. Günah keçisi gösterilmemeli. Onlar da hata yapabiliyor. Fenerbahçe - Trabzonspor maçında hakem iyi maç yönetti. Fenerbahçe'nin ağırlaması mükemmeldi. Çok maç izledim, en iyilerinden bir tanesiydi. Sadece bir pozisyon vardı. Ozan ile Sosa arasında. O da sonra tatlıya bağlandı. Onun dışında gerginlik yoktu. VAR sistemiyle ilgili fikirlerimi daha önce söyledim. Tartışmayı durdurmak için ortaya çıktı ama durdurmayacak. Bazı şüpheli pozisyonlarda kesin etkili olmuştur. Ama yine de tartışma var. Tartışmalı pozisyonlar hep olacak. Herkes kendi menfaatine göre bakınca kaçıyor. Bunların hepsini düzeltmek mümkün değil. Ama ben olumsuz bakmıyorum. Herkes bir gayret içinde. Korkuları var. Kimsenin birbirinden farkı yok. Sadece unvanlar, makamlar değişik. Dün Fırat Aydınus rahat bir maç yönetti. Biz futbol ailesinin parçalarıyız. Hepimiz konuşmalıyız. VAR'da gördüğümüz şey, bazı kararlar uzuyor. Hata yapmamak için çok irdeliyorlar. Ufak tefek hatalar olacak. Gördüklerini çalsınlar ki o görüntü var. Oynanan oyuna daha fazla katkı yaparlar. Hızlı oyunu hakemler sağlıyor. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında da öyleydi. Lille maçını izledim. Her dakika faul. Yusuf kırmızı kart gördü. Ağır bir karardı. Ben izlerken sıkıldım. Ama Arsenal - Tottenham ve Fenerbahçe -Trabzonspor maçları daha iyiydi. Görevimiz ne olursa olsun, bu işten zevk almak istiyoruz. Güzelliklerin ön plana çıkartılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"BENİM İÇİN FRANSA - TÜRKİYE - İZLANDA ÇİZGİSİ DEĞİŞMEDİ"

Tecrübeli teknik adam, grupta asıl rakiplerinin İzlanda olduğunu hatırlatarak, "Ne olursa olsun, Fransa Dünya Şampiyonu. Bizim asıl rakibimiz İzlanda. Zaten oradan bir puan alsak gruptan çıkma için önde olan takım biz olacaktık. Bizim beklenen sonuçlar için söylüyorum. Futbolda kesin sonuçlar yok. Andorra, Moldova hepsi olacak. Fransa maçını kazanırsak onların önüne geçiyoruz. Önümüzdeki 3 maç önemli. Cumartesi günü bir başlayalım. Grupta birinci takım Fransa. İzlanda ile Türkiye arasında çekişme olur diye görülüyordu. İzlanda bizi yenerek ortak oldu. Fransa'ya yenilsek bile İzlanda'yı yenerek çıkma şansı olan takım biz olacağız. Benim için Fransa - Türkiye - İzlanda çizgisi değişmedi" ifadelerini kullandı.

"FORM OLARAK UĞURCAN DAHA ÖNDE GÖRÜLÜYOR"

Uğurcan'ın diğer kalecilere göre form olarak daha önde olduğunu söyleyen Güneş, "Uğurcan birçok kaleciye göre iyi bir kaleci. Mert de tecrübeli. Şu anda onu kullanıyoruz. 2 tane tecrübeli, 2 tane de geleceğe dönük kalecimiz var. Uğurcan'ın gelişi, kısa zamandaki yükselişi, kaleci teknikleri ve güveni üst düzey. Kısa sürede çok daha başarılı olacak. Oynama durumuna, idmanlara göre bakacağız. Mert'in bir avantajı vardı. Geçen sezon daha az gol yemişti. Bu sezon daha çok yedi. Ama bu kalecilik eksikliğinden kaynaklanan bir durum değil. Form olarak Uğurcan daha önde görülüyor" dedi.

"PORTO VE BENFİCA ÖRNEĞİ"

Türkiye'de takımların Porto ve Benfica gibi üretip satış yapabileceklerini belirten Güneş, "Konuşacağımız konu futbolun dizaynı ise üreten, ürettiğini yarıştıran, yarıştırdığını sahiplenen bir duruşa geçmemiz gerekiyor. Takımın büyük kısmında yurt dışından ve büyük takımlardan gelenler var. Üretimi, satışı sağlıklı yapamadık. Düzeni tam oturtamadık. Şirket havası oluşturup, ekonomisini çok başarılı hale getiremedik. Yabancı sayısı çok ya da az olanlar var. Şuna bakmak gerekiyor. Kulüplere para girdiğinde borç azalıyor mu? 10 lira borcu olan takıma 20 lira verdiğiniz zaman borcu 40 lira oluyor. Bu yapılanma transfer konusunda da var. Çok tartışılması gerekiyor. Bütün takımlar değerli. Galatasaray'dan keşke alsaydım. Emre'yi alamadım. Daha önce tanıdığım bir isim olduğu için almıştım. Müzmin sakattı. Ömer'e dönüş yapardım. Solda öyle bir oyuncuya ihtiyacım vardı. Her takımdan alabiliriz. Galatasaray'dan almadık. Eleştiriler var. İhtiyaçlara göre oyuncu alıyoruz. Geçmişte de çok oyuncu aldık diye eleştirilmiştim. Yabancı sayısını bir çizgiye getirmemiz lazım. Milli takıma geldiğim için karşı çıktığım bir şey değil. Tüm anlamıyla AB içinde oluruz, o zaman yabancı-yerli ayrımı yapmayız. Şu anda bazı kurallar koymak gerekiyor. Biraz daha aşağı düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Tamamen kapansın ya da açılsın demiyorum. Bir düzenleme gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray 1, 2, 3, 4 oyuncu oynatsa bizim için de iyi olur. Türkiye'de büyük takımlar yerli, iyi oyuncuları alabilir. Hepsi olsun demiyorum. Yerliyi üretelim. Merih, Ozan, Yusuf'u Türk takımları aslında bir basamak sonra gitsinler. Anadolu'dan çıkanı alıp satsınlar. Porto - Benfica gibi. Bu bizi zorlasa bile uymak durumundayız. Milli takım olarak oyuncuların oynayıp, katkı yapmalarını istiyoruz. Milli takıma gelmeleri onlara da artı değer sağlıyor" diye konuştu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Falcao, Gustavo gibi kariyerli oyuncuların Türkiye'ye gelmesiyle ilgili yöneltilen bir soru üzerine de şunları söyledi:

"Daha önce Pepe de geldi. Babel gitti geri döndü. Quaresma da öyle bir oyuncuydu. Bunların rakamsal olarak bir değerleri var. Bir de verdikleri katkılar var. İyi oyuncular kulüplere geliyor ancak daha sonra kötü şekilde ayrılıklar oluyor. Falcao'nun gelmesi Galatasaray'ın başarısı. Katkısının ne olacağını bilemem. Oynar, olağanüstü katkı yapar. Örnek olur, iz bırakır. Hagi de Galatasaray'a öyle gelen bir oyuncudur. Bu değerleri kendi oyuncularımıza vermemiz gerekiyor. Bu oyuncuları ihraç etmemiz bizim işimize geldi. Aldıklarımızı gönderirken, ülkenin değerini düşürerek gönderiyoruz. Ödemelerimizi daha dikkatli yapmalıyız. Bu zamana kadar gelen birçok futbolcu var. Falcao'nun değeri mutlak ki yüksek. Biz Avrupa'dan genç oyuncu alıp, pazarlayamıyoruz. Onlar bizden Ozan'ı, Yusuf'u alırken 30-40 milyona satmak için alıyor. Biz ise Avrupa'nın istemediği isimleri alıyoruz. Galatasaray, Real Madrid'i, PSG'yi yenebilir. Bu bütçe, yatırım gerçeğini değiştirmez. Biz aldığımız oyuncularla devlerle yarışmayı düşünüyoruz. Başarılı olduğumuz zaman bunu yeterli görüyoruz. Kulüplerimizin Avrupa'da başarılı olup, yarışmaları gerekiyor. Biz de zevkle izleriz"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şenol Güneş'in açıklamaları



02.09.2019 - Haber Kodu : 190902145

02.09.2019 - Haber Kodu : 190902147

02.09.2019 - Haber Kodu : 190902148

02.09.2019 - Haber Kodu : 190902149