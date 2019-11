Şenol Güneş: 52 yıl bu işin içinde olmak ve bu itibarda kalmak en büyük sermaye

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş , 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda ve 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.Grupta büyük bir mücadele olduğunu ve oynayacakları 2 maçtan 6 puan ile ayrılmak istediklerini ifade eden Şenol Güneş, “Yarışta ilk günden beri oldukça mesafe kat ettik ve son düzlüğe geldik. Son adımı iyi atmak istiyoruz. Rakibimiz İzlanda grupta Fransa ile birlikte güçlü rakibimizdi. Kalan iki maçımızdan 6 puan hedefliyoruz ve beraberlikte de gruptan çıkışı garantileyeceğiz. Hedefimiz Avrupa şampiyonası gitmek olduğu için bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Cuma akşamdan itibaren takımı toparlamaya çalıştık. Önceden Cumartesi-Salı günü oynarken, Cuma-Pazartesi günlerine döndük ve şimdi de Perşembe-Pazar oldu. Toparlanma süreci kısa olduğu için zorlanıyoruz. Rakip Cuma günü Antalya’da toplandı. Onlar da Çarşamba İstanbul’a gelecek. Maça ne kadar önem verdiklerini biliyoruz. 5 oyuncumuz bugün geliyor. Sinan şu an yolda. 4 arkadaşımız saat 16.00 civarı gelecek. Avrupa’dan geleceklerle takım tamamlanacak. Gökhan Akkan ve İrfan Can Kahveci’nin sakatlıkları var. Diğerlerini değerlendireceğiz. Altay’ı da A takımda görmek istiyoruz. İlk antrenman 18.00’de. Yarın da saat 18.00’de çalışma yapacağız ve Çarşamba günü 19.30’daki son çalışma ile kamp bitecek. Daha önce başardığımız iyi sonuçlarla Türkiye’yi mutlu ettiğimiz gibi bunu yeniden yaşamak istiyoruz. İstanbul’da stadyumda olan ve tüm taraftarlarımızla aynı heyecanı duyarak mutlu ayrılmak istiyoruz” dedi.“İYİ OYNAYARAK KAZANMAK İSTİYORUZ”İzlanda maçını kazanmak istediklerini belirten Güneş, ”Kadrosuna bakınca kalecisi ve defansı bireysel olarak çalışıyor. Alternatif oynayanlar da görevleri yapabiliyor. Uzun boylu ve dayanıklılık olarak iyi durumdalar, disiplini bir takım. Rakiplerin eksik fazlalığını dikkate alarak oyunumuzu oynayacağız. Sahaya çıkınca eksik olarak görmek doğru değil. Rakip nasıl çıkarsa çıksın 11’e 11 oynanacak. İyi oynayan kazanacak ve iyi oynayarak kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.“GELDİĞMİZ NOKTADAN MEMNUNUM”Milli takımın şu andaki performansından son derece memnun olduğunu belirten Güneş, “Kulüplerimiz ve oyuncularımızla birlikteyiz. Oralardan aldığımız oyuncularla Avrupa’da yarışmak istiyoruz ve yarışıyoruz. Kulüplerimizin beklenenin dışında sonuçlar alması bizi üzüyor. Son müsabakalara bakıldığında Şampiyonlar Ligi’nden ve Avrupa Ligi’nden elendiklerini görüyoruz. Takımlarımız umarım UEFA Avrupa Ligi’nde yollarına devam ederler. Milli takım olarak söyleyeceğimiz 4 büyüklerden 7 oyuncu aldık. Bu sayı eskiden daha fazlaydı. Şu an itibari ile İzlanda ve Andorra maçını kazanacak oyuncularımız var. Türk insanına milli takımdan ne istiyorsa o yapıda olmaya çalıştık. Sonuçlarında bize katkı yaptığını görüyoruz. Halk bu takımı seviyor. Ait olma duygusu hem takımda hem de halkta var. Yeni oyuncuların da önünü açmak istiyoruz. Yeni nesillere iyi izler bırakıyorlar ve onun sorumluluğu çok büyük. Dünya kupasına katılarak Türk futbolunun ivmesini ortaya koyacağız. Geldiğimiz noktadan memnunum. Heyecanımız da fazla. İzlanda karşısında iyi bir sonuçla Avrupa şampiyonasına gitmeyi garantileyerek gelecek nesillerin de önünü açarız” ifadelerini kullandı.“DAHA YEYECANLI VE COŞKULU OLMALIYIZ”İzlanda maçına çok daha inançlı ve güvenli çıkacaklarını söyleyen Güneş, “Gittiğimiz varsayımı doğru değil. Rahatlık güvenle ilgili. Oynamadan maç kazanılmıyor, bize öyle bir rahatlık yok güven var. Maçları önemsiyoruz. Maç bizim için final olacak, son adımı yapıyoruz. Tüm maçların toplamından daha heyecanlı ve coşkulu olmalıyız. Bu duyguyla çıkarsak işimiz kolay olur. Rakibimiz bize karşı savaşçı olacak ve en az onlar kadar isteyeceğiz. Daha agresif olacağız ve bizi orada yenen takıma karşı kazanarak gruptan çıkmak istiyoruz” diye konuştu.“EMRE LİDER OYUNCUMUZ VE BİZİMLE OLACAK”Milli takımın kaptanı Emre Belözoğlu’nun sakatlığı ve takımdaki yeri hakkında da Şenol Güneş şunları söyledi:Kaptan Emre bizim için lider oyuncu, kaptanımız. Oyunculuğuyla ve tecrübesiyle bize katkı yapan bir oyuncu. Sakatlığı var ve yaşı itibari ile her şeyiyle oynamaya çalışıyor. Bizimle olacak. Oynayıp oynayamayacağı ile ilgili sürece bakacağız. Cuma gününden beri tedavisi devam ediyor. Kampa ilk o geldi. Sakat ama kamptan ayrılmayacak. Emre’nin sakatlığı var ama bizimle olacak. Gökhan sakatlığı nedeniyle gidebilir. İrfan Perşembe gününe kadar kalacak” diye konuştu.“BÜTÜN ÜLKE YANIMIZDA”Geçmiş başarılara değil geleceğe baktığını dile getiren Güneş, “Geriye dönük bakmıyorum. Geleceğe bakıyorum ve planlıyorum hayaller kuruyorum. Gideceğimiz yolu geçmişten tecrübeyle daha iyi gideriz. Avrupa şampiyonasına bu maçla birlikte gideriz. Ülke ve bizim için de sevindirici olur. Bütün ülke yanımızda. O duyguyu alıyoruz. Katıldığımızda yine birlikte olacağız. Avrupa şampiyonasında neler yapacağımızı da sonra konuşuruz” dedi.“FUTBOLDA BÜYÜK BİR PAZAR OLACAĞIZ”Avrupa’da oynayan milli oyuncuların sayısının artacağına inandığını söyleyen Güneş, ”Hepsinin oynamasından yanayız ve umarım daha çok oyuncumuz gider. Güven ve başarı yenilerinin de kapsını açacak. Futbolda büyük bir pazar olacağımızı düşünüyorum. Henüz hazır olmayanlar var. Cengiz Ünder ve Ozan Kabak yeni yeni süre alıyor. Yusuf Yazıcı oynamaya başladı. Mehmet Zeki Çelik son maçında iyiydi. Nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağımıza bakacağız. Mutlu oluyoruz. Bu sayı daha da artmalı. Takımımızın ve oyuncularımızın başarısı yeni oyuncuların önün açıyor. Önemli bir yarıştayız. Sadece İzlanda maçına odaklanmalıyız” açıklamasında bulundu.“2022 DÜNYA KUPASI’NDA OLMAK İSTİYORUZ”Gelecek hedeflerinde 2022 Dünya Kupası’nda da yer almak olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, “2022 Dünya Kupası finallerinde olmak istiyoruz. Sonra ne yapacağız onu bilmiyorum. Yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. O günleri görelim, sonra konuşuruz” şeklinde konuştu.“DİRENÇLİ VE İNANÇLI OLACAĞIZ”İzlanda maçında soğukkanlı olmaları gerektiğinin altını çizen Güneş, “İzlanda, fizik gücü yanında duran toplarda, taçlarda, kenar faullerde ve duran toplarda etkili. Bize de iki gol attılar bir de Fransa’dan olmak üzere 3 gol yedik biz de onlara orada duran toptan gol attık. Bunları yaşayacağız ve umarım yemeden gol atarız. Tüm takım ofansif ve defans, yapmalı. Dirençli ve inançlı olacağız. Maç içinde zorluklarda soğuk kanlı olmalıyız ve bütün bunları en iyi yapmalıyız” dedi.“HEPSİYLE GURUR DUYUYORUM”Genç oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Güneş, “Çağlar ve Merih her şeyi başarabilir. Bizim eğitim ve birlikte hareket etme problemimiz var. Bu sayılar artmalı, hepsiyle gurur duyuyorum. Aldığımız saha sonuçları sizi bozmamalı ve sürdürülebilir olmalı. 52 yıl bu işin içinde olmak ve bu itibarda kalmak en büyük sermaye” diye konuştu.

