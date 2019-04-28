Şenol Güneş: 4 golle 3 puan almak moral kazandırdı

"Galatasaray da biz de iyi bir takımız"

"Mustafa hocanın emeklerine yazık"

Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında kendi sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş bu 3 puanın kendilerine moral kazandırdığını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, agresif bir takıma karşı oynadıklarını dile getirerek, "Düşündüğümüz oyunun altında kaldık. Dirençli, agresif fizik gücü iyi olan bir rakiple oynadık. Hücumda etkili bir takımdı. Bütün bunları bilerek sahaya çıktık. Arzumuz ve isteğimiz sahaya yansımadı. Baskılarımız düşündüğümüz anlamda iyi değildi. Çok top kaybı yaptık. Böyle olunca rakibin oynamasına izin verdik. Gol de geç gelince savunma yaptık. Atiba orta alanda tek başına savaştı. İlk yarı olumsuz tablodan 1-0 ayrılmak bizim için iyi taraftı. Defanstan topla çıkarken, orta alan ve öndeki oyuncuların hemen hepsi çok top kaybı yaptı. Top sürerken top kaybettiler. Antrenmanda dahi olmayan şeyler. Bu hatalar sonunda kazandırmak sevindirici. Daha etkin ataklar ve paslar olmalıydı. Hiçbirini yapamadık. İkinci yarı daha iyiydik. Ama oyun kalitemiz biraz alttaydı. 4 golle 3 puan almak moral kazandırdı. Eksiklerimize de bakacağız. Oyuncularımı ve taraftarı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY DA BİZ DE İYİ BİR TAKIMIZ"

Gelecek hafta oynayacakları Galatasaray derbisiyle ilgili yorum yapan Güneş, "Geçmiş maçlardan ders çıkarıyoruz. Biz bugünkü maçın mutluluğuna bakıyoruz. İdmanlarımıza devam edeceğiz. Galatasaray maçına hazırlanacağız. Gündemimizde başka maç olmayacak. Motivasyonumuzun üst seviyede olacağı haftaya girdik. Büyük bir camia ile deplasmanda oynayacağız. Bugünkü maçlardan dersler çıkararak oynamak istiyoruz. Galatasaray da biz de iyi bir takımız. Umarım iyi skorla ayrılırız. Kimin şampiyon olup olmayacağını sonra değerlendiririz" dedi.

A Milli Takım'ın başına geçtiği süreç ile ilgili gelen bir soruya Güneş, "Bugün 28 Nisan. 28 Nisan'da bugünün konuları konuşulur. Geçmişte yanlış yapanların doğru yapanların kim olduğu belli. Şu an ciddi bir şekilde önümüzdeki maça hazırlanmak istiyoruz. Kin ve nefret duygusu yok, iyi niyetli Allah sevgisi ve saygısı olanlar kişiyiz biz. Buradan kavga çıkarmayı doğru bulmuyorum" yanıtını verdi.

"MUSTAFA HOCANIN EMEKLERİNE YAZIK"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın hakeme tepki göstermesi ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren deneyimli çalıştırıcı, şunları söyledi: "Burak Yılmaz'ın görüntüsünü izledim. Mustafa hocayı severim ama konuşmasının bütününü buna ayırdı. Hakemden şikayet edecekseniz ben çok pozisyon bulurum. Biz böyle algı oyunlarını daha önce gördük. Mustafa hocanın emeklerine yazık buna dikkatini verirse. Burak'a adam çarpıyor. Ben faulü Burak'ın aleyhine verirdim. Algı yaparak gündem değiştirmek isteyenler var. Biz buralara emek vererek geldik, emek vererek gideceğiz."

Son olarak Necip Uysal'dan özür dileyen Şenol Güneş, "300'üncü maçında oynatamadığım için üzgünüm. Necip'ten özür diliyorum. 300'üncü maçıydı ve oynatmalıydık. Geçen haftaki oyunuyla bunu hak etmişti" derken, Karius ile ilgili olarak ise "Performansını beğendim ancak hala bazı oyuncular istediğimiz performansa ulaşamadı" dedi.

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- Şenol Güneş'in açıklamaları