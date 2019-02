Şenol Güneş: 2 puan kaybettik

"Bu kadar kolay goller yemememiz lazımdı"

Ali DANAŞ / İSTANBUL, () -

Şenol Güneş, 3-3 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Farkı açabilirdik de, yenilebilirdik de. 2 puan kaybettik” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Fenerbahçe’yi konuk etti. Karşılaşma 3-3’lük beraberlikle sona ererken, siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Maç oynadık, her maçı, her takıma karşı kazanmak istiyoruz. İşimize bakacağız. Kazanmak için her şeyi yaptık. Farkı açabilirdik de, yenilebilirdik de. 2 puan kaybettik” değerlendirmesinde bulundu.

Sahaya kazanmak için çıktıklarını ve ilk yarının istedikleri gibi gerçekleştiğini belirten Güneş, “Kazanmak için sahaya çıktık sonuç ilk yarıda düşündüğümüz gibiydi. Rakip santrayı geçemediği pozisyonda bana göre faul olmayan bir pozisyon sonrası korner oldu, rakip golü buldu. Daha fazla gol bulabilirdik ilk yarıda. Hem Güven hem Adriano iyiydi ilk yarı. Duran toptan da yediğimiz gol rakibe çevirdi oyunu. İkinci yarı motivasyonumuz düştü, hatalarımız ortaya çıktı. Oyuna hakim olan ikinci yarıda Fenerbahçe oldu ama ona rağmen yakaladığımız iki pozisyonu atabilsek 4-3 de bitebilirdik. Ama rakip de gol bulabilirdi. Bu kadar arzuladığımız maçı bu duruma getirmek üzücü oldu. Takımı da olumsuz etkiledi bu durum” şeklinde konuştu.

“BU KADAR KOLAY GOLLER YEMEMEMİZ LAZIMDI”

İkinci yarı beklenen performansı gösteremediklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, “Milli takımla ilgili soruları boşverelim maçı konuşalım. Kenardan gelen ortada yerleşik durumdayken, rakibe vurdurmamız ve duran topta Vida-Sadık eşleşmesinde Sadık’ın vurduğu top skoru onlar adına umutlandırdı. Fizik düşüşü beklerken Fenerbahçe’de tam tersi oldu. Bu kadar kolay goller yemememiz lazımdı. Üst seviyede bir takım ve oyuncularımız var. Şartlar ne olursa olsun yemememiz gereken gollerdi ama yedik ve sıkıntımız da bu zaten. Çok basit hatalar yaptık. Konuşacak bir şey yok. İkinci yarı iyi değildik, rakip de 1 puanı aldı” ifadelerini kullandı.

“2 PUAN KAYBETTİK”

Kazanamadıkları her maçı kayıp olarak değerlendiren Güneş, “2 puan kaybettik. İlk maç da 2 puan kaybetmiştik. Bizim için kazanılmayan her maç kayıptır. Hele de 4-0, 5-0 olacak bir maçken berabere kalmak kayıptır. Beşiktaş büyük takım, her maçı kazanmak için sahaya çıkar. Onun dışı da kayıptır. Skora baktığınızda gol yememize kadar rakibin de üstünlüğü yok. İkinci yarıda her şey önemli. Faul de, korner de önemli. Geride kaldık ikinci yarının başında evet, Kagawa’nın da oyundan ikinci yarı düşmesi bir nedendi. Ama Lens ve Güven kanatlardan gelmeyi de iyi yaptılar. Ama skor 3-3 olunca biz beraberliğe razı olan bir takım değiliz. Mustafa ya da Oğuzhan’ı alacaktık, biz Mustafa’dan yana kullandık tercihimizi” açıklamasında bulundu.

“RAKİBİN İKİNCİ YARI FİZİK OLARAK DÜŞMESİ GEREKİYORDU”

İkinci yarı Fenerbahçe’nin fizik olarak düşmesin beklediklerini söyleyen Şenol Güneş, “Fenerbahçe sağ tarafını iyi kullanan bir takım ama bizim ne yaptığımız çok önemli. Topu rakibe verirsek, topu kaybedersek değişik bir sonuç elde edemeyiz. Oraya hamle yapmamız gerekiyordu Caner’i aldık. O tarafı iyi kullandılar ama orada Adriano, Caner gibi isimler de vardı. İkinci yarıda orta göbekte eksik kaldık. Hücuma çıktığımızda da işte Burak’ın vurduğu pozisyonda geride kaldık. Hatalar olur. İyi ya da kötü yansır. Skor lehimize gitseydi Medel’i düşünüyordum ama skor istediğimiz gibi gitmedi, Ricardo girdi, sonra da Mustafa’yı aldık. Maç oynadık, her maçı, her takıma karşı kazanmak istiyoruz. İşimize bakacağız. Kazanmak için her şeyi yaptık. Farkı açabilirdik de, yenilebilirdik de. 2 puan kaybettik. Ama bir takımın 3 yemesi, 5 yemesi onlara yakışabilir, bize yakışmaz. Kazanmak için çıktık. İlk yarı yaptık ama ikinci yarı düşüşler oldu ve kazanamadık. Rakibin fizik olarak düşmesi gerekiyordu biz düştük. İlk yarı iyiydik, ikinci yarı kötüydük. Ama bu hatalara rağmen 3 tane yememeyi becerebilirdik. Ama kopmalar oldu, güvensizlikler oldu. O gücümüzü harcamışsak ve bitmişse yapacak bir şey yok” diyerek sözlerini noktaladı.

