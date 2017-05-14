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Şenes Erzik ve Abdullah Avcı'dan genç futbolculara ödül

FIFA Onursal Üyesi Şenes Erzik ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademi Kampı 5'li finalinde mücadele eden futbolculara ödül verdi. Erzik ve Avcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi...

Şenes Erzik ve Abdullah Avcı'dan genç futbolculara ödül

FIFA Onursal Üyesi Şenes Erzik ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademi
Kampı 5'li finalinde mücadele eden futbolculara ödül verdi.
Erzik ve Avcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bayrampaşa Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda futbolcu adaylarını yalnız bırakmadı.
Törende konuşan Şenes Erzik, minik sporculara seslenerek, "Sizler yarının büyük futbolcuları ve liderleri olacaksınız. Gerek futbol gerek
aileleriniz gerekse okullarınız buna size hazırlayacak. Aranızdan önemli liderler çıkacak. Bunların arasında olmak için özel gayret sarf edin" diye konuştu.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı ise daha önce gerçekleştirilen dört finalde yer aldığını belirterek, "Şu ana kadar 20 bin
gence temas edip, özellikle onları spor alanına çeken, Başakşehir'in içine de bu projeden 50 altyapı oyuncusunu dahil eden ve iki futbolcuyu genç milli takıma kazandıran bir organizasyon" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Spor İstanbul ile birlikte, gelecek vadeden sporcuların tespit edilerek Türk futboluna kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi'nin beşinci etabında, 2,5 aylık sürede 7-17 yaş aralığında 5 bin genç futbolcu eğitim aldı.
Belediyenin 20 spor tesisinde verilen eğitimin ardından finale kalan 76 futbolcu adayı komiteler tarafından izlenerek milli takım ve İstanbul
Başakşehir Futbol Kulübünün altyapılarına kazandırılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Etkinlikten görüntüler
- Konuşmacılar
- Detaylar

HABER - KAMERA: SERHAN TÜRK - İSTANBUL /

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