Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim
Egitimde performans sistemii kaldırılacak
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Şırnak'tan acı haber: Yüzbaşı Şehit...

Semiha, 50 kilometre Avrupa barajını yakaladı

SUMY,() Milli yürüyüşçü Semiha Mutlu Özdemir, Ukrayna'da katıldığı yürüyüş müsabakasında 20 kilometre derecesiyle Avrupa Şampiyonası 50 kilometre barajını yakaladı. Berlin'de düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesinde...

Semiha, 50 kilometre Avrupa barajını yakaladı

SUMY,()

Milli yürüyüşçü Semiha Mutlu Özdemir, Ukrayna'da katıldığı yürüyüş müsabakasında 20 kilometre derecesiyle Avrupa Şampiyonası 50 kilometre barajını yakaladı.
Berlin'de düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesinde Semiha Mutlu Özdemir, 50 kilometre barajını yakalayarak ilk kez düzenlenecek olan kadınlar 50 kilometre yarışına katılmaya hak kazandı.
Ukrayna'nın Sumy kentindeki yarışmada 20 kilometrede yarışan Mutlu Özdemir, finişe 1.38:40 ile geldi. 31 yaşındaki milli yürüyüşçü, böylece 50 kilometre branşı için 20 kilometre mesafesinde belirlenen 1.39:00'ı geride bırakarak vizeyi aldı.
Berlin 2018 için daha önce baraj geçen yürüyüşçüler; 20 kilometre erkeklerde Salih Korkmaz ve 20 kilometre kadınlarda Meryem Bekmez olmuştu.
Bu arada Sumy'deki yarışmada erkekler 20 kilometrede yarışan Mert Atlı, istediği dereceyi yapamadı. Mert, yarışı 1.30:18'lik derecesiyle 9. olarak noktaladı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325