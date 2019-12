Semih Özsoy: Onlar için zor olacağı kesin, hazıra alışmışlar

Mehmet Can PEÇE/RİZE, () -



Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Özsoy, karşılaşmanın 25’inci dakikasında Çaykur Rizespor'un 10 kişi kalması gerektiğini belirterek, "Galibiyetten dolayı bunları unutmamamız lazım. Her zaman dile getirdiğimiz şeylerden, hakem atamaları ile ilgili sorduğumuz sorunlara henüz bir cevap verilmedi. Hakemler ne kritere göre atanıyor? Nelere bakılıyor? Bugün galip geldiğimiz hakem, başka maça atanacak mı merakla bekliyoruz. Hakem atamalarının bir puan sistemi varsa, bu puan sistemi neye göre belirleniyor, kamuoyu ile paylaşsınlar. Dolayısıyla evet galibiz, araya mutlu giriyoruz. Bununla birlikte birçok şey var ki göz ardı edilmemeli" dedi.

Fenerbahçe'nin ikinci sırada olmadığı sürece hedeften uzak sayılacağını kaydeden Özsoy, "Ligde istediğimiz yerde değiliz, hedefimize tabii ki ulaşacağız. Lider olmadığımız, sonunda da şampiyon olmadığımız sürece hedeften uzaktayız demektir" diye konuştu.

'BİZ, HAK ADALET İSTEDİK'

Attığı 'Hak adalet istiyoruz´ tweetiyle ilgili konuşan Özsoy, "Oradaki lokasyonun açıklaması yapıldı. Tamamen karşı tarafın isteğiyle trafikten kaynaklı bir şeydi. Bize sorulan, atılan tweetler bir kez daha gösteriyor ki onlar için zor olacağı kesin, hazıra alışmışlar, kurulu düzeni olanla zor günler yaşayacaklar. Biz hak, adalet istiyoruz. Dolayısıyla o hak ve adaleti herkes için istiyoruz. Bunu bazı takımların taraftarları gösterdi; artık eyyamdan bıktılar. Telafi ve denkleştirilmeye gidilmesini kimse istemiyor. Spor da bunu hak etmiyor. Oradaki açıklamalarımızdan da anlaşıldığı için, aynı Ahmet Nur Çebi’nin başkanımıza söylediği gibi adalet istedik, eminim bunu her lazım olan da isteyecektir" şeklinde konuştu.

