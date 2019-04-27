Semih Özsoy: Bizden daha kötü olan bir hakem vardı

"Biz bazı şeyler iyi niyetle, konuşmayla düzelir dedik fakat anladık ki Bursa'dan bu yana hiçbir şey değişmemiş"

"Fenerbahçe bu değil"

"Biz Fenerbahçe olarak hiçbir zaman ağlamayacağız"

"Volkan'ın dediği bizim için esastır"

"Ersun hocayla ilgili hiçbir düşüncemiz ya da yaptırırımımız yok"

"Abdullah Avcı ile görüştüğümüz doğru değil"

Mustafa AKIN / İSTANBUL () - Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, 1-1 berabere kaldıkları Trabzonspor müsabakasının ardından çok fazla tartışılacak pozisyonun olduğu bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

Kötü oynadıklarını söyleyen Özsoy, "Maç geride kaldı. Pozisyonu az olan ama mücadelesi oldukça fazla olan tartışılacak pozisyonu da fazla olan bir maç geride kaldı. Biz kötüyüz, kötü de oynadık fakat iyi mücadele ettiğimiz dakikalar oldu. Pozisyonlara baktığımız takdirde de gollerde pozisyonlarda direkten dönen toplarda hemen hemen eşit ama buna rağmen bizim daha baskılı oyunumuz olduğunu düşünüyorum. Gönül isterdi ki çok daha iyi oynayalım ama kötüydük. Bizden daha da kötü olan bir hakem de vardı. Biz bazı şeyler iyi niyetle, konuşmayla düzelir dedik fakat anladık ki Bursa'dan bu yana hiçbir şey değişmemiş. Ne yaparlarsa yapsınlar bu çirkin oyunun hiçbir zaman içinde olmayacağız. Federasyonu ziyaretlerimizde biz futbolu nasıl güzelleştiririz, ne yaparız, oluşumları nasıl daha netleştiririrz diye konuşacağız. Kesinlikle biz nasıl buradan faydalanırız, şunu şöyle yapın diye telkinlerde, tavizlerde bulunmayacağız" dedi.

"FENERBAHÇE BU DEĞİL"

10 kişi kaldıktan sonra verdikleri mücadeleden ötürü oyuncularını kutlayan Özsoy şöyle konuştu: "Bugün bir kere daha gördük. Genel olarak zaten hem sezon, hem maçlar çok çok kötü. Fenerbahçe bu değil, bunu kabul edilemez buluyoruz fakat bundan da kimsenin kendisine vazife çıkarmasına izin vermeyeceğiz. Anladığımız kadarıyla sistem aynen devam edecek, ağlamayana mama yok türünde ama biz Fenerbahçe olarak hiçbir zaman ağlamayacağız. Mama bize verecekler de vermeyecekler de olsa biz söke söke kendimiz kendi hakkımızı alacağız. Bize haftaya ne olacak diye konuşmuyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar biz kalecimizden stoper, stoperimizden golcü buluruz ama hazırlanmış önceden planlanmış kartlarla bizi yıldıramayacaklarını açık ve net bir şekilde söylüyoyum. Bu çirkin oyunun parçası olmayacağız. Sadık'ta bırakın ikinci sarı kartı birinci sarı kartın bile tartışılması gereken yerde böyle bir şey olması hakikaten Türk futbolu adına bence utanç verici."

"VOLKAN'IN DEDİĞİ BİZİM İÇİN ESASTIR"

Volkan Demirel'in açıklamalarına ilişkin gelen soruya Özsoy, "Trabzonsporlularla konuşmadım. Volkan'la konuştuk. Volkan'ın dediği bizim için esastır. Böyle olduğu takdirde de kabul edilir bir şey değildir. Yapılan, söylenen her kötü sözü iade ediyoruz. Tabii onları da anlıyoruz aynı diğer rakiplerimiz gibi çok uzun süreler bizi yenemeyenlerin tam yendik diye giderken bir üzüntü yaratmış olabilir ama onları yapanları kınıyorum" yanıtını verdi.

"ERSUN HOCAYLA İLGİLİ HİÇBİR DÜŞÜNCEMİZ YA DA YAPTIRIRIMIMIZ YOK"

Bir camia olduklarını hatırlatan Özsoy, "Biz bir camiayız. camiaların en önemli unsurlarından biri taraftardır. Taraftar gönlünden geçeni demokratik ortamda kırıcı olmadan dillendirebilir. dolayısıyla bu onların görüşüdür. Ersun hocaya eleştirleri duymadım ama diğerlerini duydum. Doğrudur çünkü zaten bizde Fenerbahçe'nin kötü oluşundan, iyi futbol oynamamasından yakınıyoruz. Ersun hocayla ilgili hiçbir düşüncemiz ya da yaptırırımımız yok. Kendisiyle 1.5 yıllık kontratımız var. Dolayısıyla basında da çıkan birkaç şey var ki bunlarla ilgili bizim söyleyebileceğimiz bir şey yok. Yorum yapmamız doğru olmaz" diye konuştu.

Hakem Cüneyt Çakır'ı eleştiren Özsoy, "Ev sahibi takıma bu kadar kolay kart gösterirken yaptıkları kadar yapmadıkları da var. Gösterilmeyen kartlarla birlikte genel anlamda birazcık bizim direncimizi kırmakta çok rahat kartlar gösterdiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel'in iyi bir profesyonel olduğunu dile getiren Özsoy, "2 kişinin arasında yaşanan şeylerde kişilerin dediklerine bağımlısınız. Volkan bizim kaptanımızdır, bu konularda da hassastır. Hem Fenerbahçeli, hem de iyi bir profesyoneldir. Dolayısıyla o dediyse beyan esastır" derken, kendisine yöneltilen Abdullah Avcı ile görüşüp görüşmediklerine yönelik soruya da "Abdullah Avcı ile görüştüğümüz doğru değil" şeklinde yanıt verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Semih Özsoy'un açıklamaları