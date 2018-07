Selim Soydan: "Ali Koç uyuyan devi uyandıracak" 

"Fenerbahçe camiasına heyecan geldi"

"Ali Koç çok zor bir kulüp aldı"

"Fenerbahçe taraftarı maça gitmiyordu"

"Aziz Yıldırım, Ali Koç'a herkesten daha çok destek olmalı"

"Camia Ali Koç'a güveniyor"

"İyi oynayan takım şampiyon oldu"

"En iyi kadroya sahip takım Beşiktaş"

"Her Fenerbahçeli, Aykut gibi dürüst olsa"

"Valbuena ve Josef de Souza beğeniyorum"

Fenerbahçe'de uzun yıllar yöneticilik yapan Selim Soydan, Ali Koç'un kulüp başkanı seçilmesine çok sevindiğini belirterek, "Ali Koç uyuyan devi uyandıracak" dedi.

"FENERBAHÇE CAMİASINA HEYECAN GELDİ"

SporLig Dergisi'ne konuşan Soydan, Fenerbahçe'nin yeni yönetim kurulunun çok doğru isimlerden kurulduğuna vurgulayarak, "Çok kaliteli ve düzeyli bir yönetim seçildi. Baktığımızda hepsi kendi branşlarında muvaffak olmuş, kendini ispat etmiş iş adamları. Ayrıca hepsi Fenerbahçe Kulübü üyesi. Bana göre çok doğru bir yönetim. Tüm Fenerbahçe camiasına heyecan geldi. Bu heyecanla beraber beklentiler büyüdü" diye konuşu.

"ALİ KOÇ ÇOK ZOR BİR KULÜP ALDI"

Ali Koç'un vizyonuna çok güvendiğini belirten Soydan, "Ali Koç çok zor bir kulüp aldı. Kulübün mali durumunun ne çıkacağı onlar içinde piyango. Ama bütün bunların üstesinden gelebilecek zekaya ve güce sahip olabilecek bir başkanımız var. Bu büyük vizyonunu ve zamanını Fenerbahçe'ye harcayacaktır" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE TARAFTARI MAÇA GİTMİYORDU"

Son yıllarda kötü transfer politikası izlendiğine ve kulüpte kötü bir yönetim şeklinin yer aldığına değinen Soydan, "Fenerbahçe taraftarı son 3 yıldır maça gitmiyordu. Bu bir kulübün kötü yönetildiğini, kötü transferler yapıldığını gösteriyor. Aynı zamanda takımın en iyi oyuncularının gönderildiğine herkes şahit oluyordu. Alex'ten sonra başladı. Ondan önce de Zico gönderildi. Adam çok güzel bir takım kurmuş, şampiyon olmuştu. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamıştı. Sen bu adamı, oyuncuları hiç bir gerekçe göstermeden gönderdin. Tabii bunlar doğru şeyler değildi" dedi.

"AZİZ YILDIRIM, ALİ KOÇ'A HERKESTEN DAHA ÇOK DESTEK OLMALI"

Fenerbahçe Doğuş'un şampiyonluk kupasının kaldırılma anında Aziz Yıldırım'ı da orada görmekten mutlu olacağını belirten Soydan, "Ben törene katılmasını beklerdim. Ne iyi olurdu. Bütün Fenerbahçe camiası kucaklaşırdı. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin yeni başkanına herkesten çok destek olmasını isterim. Ben bunu arzu ederim" dedi.

"CAMİA ALİ KOÇ'A GÜVENİYOR"

Kulüp içinde Ali Koç'a büyük bir güven olduğunu söyleyen Soydan, "Bir kere bütün camia Ali Koç'a güveniyor. Neyine güveniyor? Vizyonuna güveniyor, heyecanını takdir ediyor. Muvaffak olmaması için hiç bir neden yok. Fenerbahçeliler, Ali Koç'un yapacaklarını gördükçe, şahit oldukça, yaşadıkça daha da çok sevecekler" diye konuştu.

"ALİ KOÇ UYUYAN DEVİ UYANDIRACAK"

Soydan, Ali Koç'un kulüplere yaklaşımından son derece memnun olduğunu belirterek, "Fenerbahçe camiası çok büyük camia. Dev bu dev. Bu dev uyandığı zaman neler yapabileceğini herkes görecek. Ben Ali Koç'a inanıyorum. Fenerbahçe her kulübün sevgilisi, her futbolcunun rüyası olan bir kulüp. Ali Koç göreve gelir gelmez hemen Kulüpler Birliği toplantısına katıldı. Oradaki konuşmaları, samimi ve sıcak hareketleriyle ilgi odağı oldu. Orada çok güzel bir konuşma yaptı. ''Biz sahanın dışında herkesle dost olacağız' dedi. Fenerbahçe şimdi her kulüple ilişkilerini yeniden sağlamlaştıracak. Dostluklar kurulacak. Yani konuşarak insanlar anlaşabilir. Küs kalmak ne demek? Önceki dönemde Fenerbahçe kulübü her kulüple kavgalıydı. Buna ne lüzum vardı. Ali Koç bunları aşacak, ben inanıyorum" açıklamasını yaptı.

"İYİ OYNAYAN TAKIM ŞAMPİYON OLDU"

Selim Soydan, Galatasaray'ın şampiyonluğu için de şunları söyledi:

"Lig bana göre normal bitti. İyi oynayan takım Galatasaray'dı. O da şampiyon oldu. Fenerbahçe'nin ligi ikinci sırada bitirmesi çok büyük başarıydı. Fenerbahçe'nin kadrosu 4 takımdan daha zayıf bir kadroydu. Ligi ikinci sırada bitirmesi başarıydı bence. Başakşehir şansızlığının kurbanı oldu. Kendi evinde oynadığı Sivasspor maçında son dakikada yedikleri gol nedeniyle şanssızlardı."

"EN İYİ KADROYA SAHİP TAKIM BEŞİKTAŞ"

Beşiktaş'ın da Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı nedeniyle başarılı olduğunu vurgulayan Soydan, "Beşiktaş ligin en iyi kadrosuna sahip takımı ve bu yıl da çok başarılı oldu. Hiç bir Türk takımı bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde 5 takımı yenip çıktı mı? Böyle bir şeyi çok da iyi de top oynayarak başardı. Oradan almış olduğu neticeleri hakkıyla aldılar, iyi oynayarak kazanarak bunları başardı" şeklinde konuştu.

"HER FENERBAHÇELİ, AYKUT GİBİ DÜRÜST OLSA"

Soydan, Aykut Kocaman için ise şunları söyledi:

"Aykut çok iyi bir Fenerbahçeli ve bu süreçte de çok iyi bir duruş sergiledi. Ben Aykut'la uzun süre çalıştım. En az üç yılım sabah akşam Aykut, Oğuz, Rıdvan, Rüştü ile geçti. Hepsini çok iyi tanırım. Aykut Kocaman çok iyi bir Fenerbahçeli olduğu için bu durumda dürüst davrandı. Öncelikle bu sezon Fenerbahçe'ye büyük emeği geçti. Elindeki kötü kadroya rağmen başarılı oldu. Başkanımız Ali Koç ile takımın neye ihtiyacı olduğunu görüşerek bir rapor sunmuş, ayrıldığında hiç bir talebi olmamış. Bunu görüşmeden önce de zaten söylemişti. İşte bu tutumu da benim Aykut hakkındaki müspet düşüncelerimi de doğrulamış oldu. Keşke her Fenerbahçeli, Aykut gibi dürüst olsaydı. Gelecek yabancı hocanın da işi çok zor olacak. Bu işler öyle 6 ayda olacak işler değil. Sıfırdan bir takım kurulacağına göre yapılacak transferleri ileri zamanlarda konuşmamız daha doğru olur. Ama benim inandığım Fenerbahçe taraftarı yeni takımını çok sahiplenirse, bu işler daha çabuk ve daha kısa zamanda düzelir. Futbolu sahadaki futbolcular oynardı. Eğer elinizde iyi oyuncular bulunursa bunun süresi daha da kısalır."

"VALBUENA VE JOSEF DE SOUZA BEĞENİYORUM"

Fenerbahçe kadrosunda sadece Valbuena ve Josef de Souza'yı beğendiğini belirten Soydan, "Bana göre 2 oyuncu isterler. Valbuena ve Josef de Souza dışında diğer oyuncuları transfer etmek isteyen takım ya da takımlar var mı? Var mı istenen oyuncu? Bir Galatasaray'a, bir Beşiktaş'a, bir Başakşehir'e bakın. Onlardan kaç oyuncu isteniyor? Evet ben hep böyle diyordum ama doğru olduğu için diyordum. Sonra da 'Selim ağabey niye böyle söylüyorsun' diye bana kızıyorlardı. Ama sen bu oyuncuları yollayıp, yerine onların kalitesinin altında oyuncu alırsan, bu neticeler kaçınılmaz olur. Aykut hoca böyle bir takımı yönetti ve böyle bir takımla ligde 2'nciliği elde etti. Hatta bu takımla Türkiye Kupası finalini kaybetti. Aykut'u ben böyle değerlendiriyorum" diyerek sözlerini tamamladı.