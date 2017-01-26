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Selçuk İnan ile İsmail Köybaşı'nın yeniştiği tesislere FIFA standardı

GALATASARAY kaptanı Selçuk İnan ile Fenerbahçeli İsmail Köybaşı'nın yetiştiği HATAY'IN Arsuz İlçesi'nde Karaağaçspor tesisleri FIFA standartlarında yenilenecek. Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, Karaağaçspor Tesisleri'nde...

Selçuk İnan ile İsmail Köybaşı'nın yeniştiği tesislere FIFA standardı
GALATASARAY kaptanı Selçuk İnan ile Fenerbahçeli İsmail Köybaşı'nın yetiştiği HATAY'IN Arsuz İlçesi'nde Karaağaçspor tesisleri FIFA standartlarında yenilenecek.
Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, Karaağaçspor Tesisleri'nde inceleme yapıp yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Selçuk İnan ve İsmail Köybaşı gibi ünlü futbolcuların spor hayatına kazandırıldığı tesislerdeki toprak sahanın FIFA standartlarında olacağını belirten Culha, şöyle dedi:
"Karaağaçspor Tesisleri'ne yaptığımız yatırım, bu toprakların çocuklarından daha çok profesyonel futbolcular yetiştirmek, gençleri spora teşvik etmek, sağlıklı bir nesil yetiştirmek ve sporun önemini daha da pekiştirmek için büyük bir önem taşıyor. Çimlendirme, tribün ve soyunma odaları ile spor kompleksi olarak hizmet verecek olan tesisimiz tamamlandığında bu sahadan daha ne Selçuklar, ne İsmailler çıkacak ve biz onlarla da gurur duyacağız. Karaağaçspor futbolcu tarlası ve bu tarladan en iyi verimi almak için de yatırımlarımız devam edecek."
Başkan Culha, temel atma törenini Karaağaçlı olan ve Karaağaçspor tesislerinde yıldızı parlayan profesyonel sporcuların katılımıyla gerçekleştirmek istediklerini bunun için çalışma yaptıklarını ekledi.

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