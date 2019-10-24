Gürkan DURAL/BURSA, () - Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, UEFA A Lisans kursunu tamamladı.

Geçtiğimiz sezonlarda farklı takımlarda yardımcı antrenörlük yapan Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, UEFA A Lisans kursunu bitirdi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 yıl boyunca sabırla ve emekle beklediğim UEFA A Lisans kursunun 6 aylık sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlıyorum. Sırada 2021 İngiltere Pro Lisans kursu var" ifadelerini kullandı.

Henüz 21 yaşında Beşiktaş'ta antrenörlük yaparak, A takımda çalışan en genç antrenör unvanını Portekizli teknik direktör Andre Villas Boas'ın elinden alan Selçuk Erdoğan, daha sonra ise Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Eskişehirspor, Adanaspor ve Bursaspor'da antrenör olarak görevde bulundu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde yapan ve okulu 1'incilikle bitiren Erdoğan yine aynı okulda yüksek lisansını tamamladı. Futbol üzerine doktorası da bulunan Selçuk Erdoğan, antrenörlük stajını Atletico Madrid'de tamamladı.

Genç futbol adamı, bu sezon başında ise Bursaspor Kulübü'nün sportif direktörlüğüne getirildi.



