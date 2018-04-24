Şekip Mosturoğlu: "Güneş, temsilcinin ve hakemin bilgisi olmadan kafasına dikiş atılmış ve hastaneye götürülmüştür"

"Beşiktaş sahadan çekilmiştir ve 3-0 hükmen mağlup sayılmalıdır"

"Kalkavan'ın iddiasına göre Şimşek yaralanmayı rapor etmiştir ancak Şimşek'in raporunda bu yoktur"

"Kalkavan müsabakayı tatil etmişse, TFF'nin tatil prosedürüne aykırı bir işlem yapmıştır"

"Sayın Güneş, insanların gözüne baka baka, bizleri zan altında bırakmanın sana nasıl bir yararı var?"

"Geçmişte 'Numara yapıyor' diyen insanların, benzer bir olayda bu tip söylemlere tahammülleri olmuyor"

"Buradan alınacak her türlü maddi yaptırımdan Tolga Zengin sorumludur"

"Bıçak kemiğe dayanmış ve hatta geçmiştir"

"Bu olayların başlama sebebi Tolga Zengin'dir ve her türlü maddi tanzimin peşinde olacağız"

"Türkiye'de futbol, büyük örgütleri karşı karşıya getirmeye çalışan bir fay hattı"

"Bu bizim 3 Temmuz'da çok gördüğümüz UEFA sopasının tezahürüdür"

"FETÖ'nün aleti olan bu iletişimin artık son bulması gerekmektedir"

Ali DANAŞ - Mustafa AKIN / İSTANBUL,()

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısı ile Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesinde yaşanan olaylar ile ilgili görüş bildirdi.

Mosturoğlu, Beşiktaş takımının sahadan çekildiğini belirterek, karşılaşmanın 3-0 Fenerbahçe lehine sonuçlandırılması gerektiğini vurguladı. Olayları başlatan kişinin Beşiktaşlı kaleci Tolga Zengin olduğunu söyleyen Mosturoğlu, kulübün uğrayacağı maddi zararların tamamının Tolga Zengin'den tahsis edilmesi ile ilgili yaptırımda bulunacaklarını söyledi. Şekip Mosturoğlu ayrıca, maçın gözlemcisi Vahap Şimşek'in raporunun esas alınması gerektiğinin ve hakem Mete Kalkavan'ın raporunun geçersiz olduğunun altını çizdi.

Şekip Mosturoğlu'nun açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ SAHADAN ÇEKİLMİŞTİR VE 3-0 HÜKMEN MAĞLUP SAYILMALIDIR"

"Taraflı medyaya göre müsabakada Tolga'ya durduk yere küfür edilmiş... Olayların başlangıcını izlediniz, olay tamamen Tolga Zengin'in bir taraftarla göz temasında bulunmasıyla başlıyor. Oğuzhan, Tolga'yı teşvik ediyor ve ardından o taraftar ile Tolga arasında bir kavga başlıyor ve büyüyor. Bu görüntüler bizim görüntülerimiz, emniyet ve TFF'ye verilmiştir. Bu kadar açık görüntüye rağmen bir kısım medya, 3 Temmuz tesiriyle yalan ve karalamayla bambaşka bir olay anlatıyor. Teknik direktörün kafasına koltuk atıldı, oyuncular sahadan ayrıldı ve teknik direktörün kafası yarıldı iddiaları medyada yer buldu. Bu olayların hangisi görüntülerde var? Bizce olay açık, Beşiktaşlı oyuncular ve Şenol Güneş sahayı terk etmiştir, nitekim Gökhan Gönül arkadaşlarını uyarmıştır. Aykut Kocaman maçın devam etmesi gerektiğini söylemiştir. Eğer Trabzonspor - Fenerbahçe maçı emsal alınırsa, Beşiktaş sahadan çekilmiştir ve 3-0 hükmen mağlup sayılmalıdır."

"GÜNEŞ, TEMSİLCİNİN VE HAKEMİN BİLGİSİ OLMADAN KAFASINA DİKİŞ ATILMIŞ VE HASTENEYE GÖTÜRÜLMÜŞTÜR"

"Görüntü çok açık, müsabakanın hakemi Mete Kalkavan, Beşiktaş'ın sahadan çekildiğini görüyor, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcuları sahaya davet ediyor. Gerek olmadığı halde Güneş'in arkasından giderek hocayı sahaya davet ediyor fakat Güneş reddediyor. Gökhan da durumun farkında ve hükmen yenilebileceklerini belirtiyor. Kalkavan durumu kurtarmak için, çekilme olgusunu değiştiriyor ve maçı tatil ediyor. Takdir kamuoyunun. Üzerinde durulması gereken başka bir nokta, hiçbir Beşiktaşlı futbolcunun PFDK'ya sevk edilmemesi. Sadece Tolga, soyunma odası koridorlarındaki hareketi nedeniyle sevk edildi. TFF'ye bir savunma yapılamıyor ama bugün anlatacağım olgu, bizim tezimizin aydınlatılması konusunda en önemli olgu olacaktır. Beşiktaş hükmen mağlup edilmelidir çünkü sahadan çekilmiştir. Mete Kalkavan maçın tatil edilmesi hususunda iki madde sayıyor, biri müsabaka boyunca yaşanan olaylar, diğeri misafir takım teknik direktörünün yaralanması. Müsabakayı 57'nci, dakikada Mete Kalkavan tatil ediyor, 57'nci dakikada futbolculara sahaya gelin diyor. Soyunma odasına gidene kadar, müsabakanın oynanması için elverişli olduğunu ifade ediyor. Sahaya yabancı madde atıldığı belirtiliyor, bunlardan 1 tanesi Quaresma'ya isabet ediyor, başka isabet etmiyor. Tatil edilmesini gerektiren bir saha olayı yok. Kamuoyuna asıl sunmak istediğimi söylüyorum, Kalkavan, Güneş'in aldığı darbeden, yaralayıcı maddeden dolayı tatil ettiğini söylüyor. Peki Kalkavan bunu nereden tespit ediyor? Raporda Suat Arslanboğa ve Mete Kalkavan aynen şunu yazıyor; maçın gözlemcisi Vahap Şimşek'ten misafir takım teknik direktörünün başına 5 dikiş atıldığını öğrendik diyor. Vahap Şimşek'ten öğrenmiş. Ancak Vahap Şimşek, Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldığını görmemiş. Yine Şimşek,Güneş'in başına 5 dikiş atıldığını Kalkavan'a bildirildiğini de rapor etmemiş. Müsabaka temsilcisi raporuna göre; temsilci, Güneş'e dikiş atıldığını da görmemiş, hastaneye kaldırıldığını da görmemiş. Müsabaka görevlilerinin raporları, aksi iddia edilmediği sürece iptal edilir. Mete Kalkavan'ın raporunda, Vahap Şimşek'in böyle bir beyanda bulunduğu yazılıyor ancak Şimşek'in raporunda böyle bir şey yok. Bu olay saha dışında cereyan ettiği için, Vahap Şimşek'in raporu ele alınır. Kalkavan'ın raporu herhangi bir kanıta dayandırılamaz. Alaattin Özcan ve Celalettin Yavuz'un raporlarında da Güneş'in hastaneye kaldırıldığı yazılı değildir. Güneş ne temsilcinin, ne hakemin bilgisi olmadan kafasına dikiş atılmış ve hasteneye götürülmüştür. Şimşek bunu hakeme söylemiş gibi hakem rapor yazmıştır, halbuki Şimşek'in raporunda bu yok."

"KALKAVAN'IN İDDİASINA GÖRE ŞİMŞEK YARALANMAYI RAPOR ETMİŞTİR ANCAK ŞİMŞEK'İN RAPORUNDA BU YOKTUR"

"Mardin 47 Spor ile Arsinspor arasında oynanan ve TFF'nin aldığı karara konu olan maç var Mardin'in üstünlüğü ile devam eden ve Arsinspor kalecisinin yaralanması ile tatil edilen maça esas olarak, TFF müsabakanın yarım kaldığı şartlarda tamamlanmasına karar vermiştir. Bu maçın tatil edilmesinde de hakem karar verdi. Tatil edilen bu maçta, müsabaka hakemi hem futbolcunun yaralandığını görüyor hem de acil servis doktoruyla görüşerek futbolcunun yaralandığını teyit ediyor. Burada müsabaka hakemi görmüyor. Diğer bir emsal karar ise Termal Spor ile Armutluspor arasında oynanan ve Termal Spor'un üstünlüğü ile devam eden maçta Armutluspor futbolcusunun yaralanması ile tatil edilen maçın ileri tarihte oynanmasına karar verilmiştir. Temsilci olayı bizzat görüyor ve bütün detaylarıyla rapora yazıyor. Hakem ise hem temsilcisinin kendisine aktardığını dinliyor, hem de telefonla iletişim kurarak durumu teyit ediyor. Ancak bizim maçta Kalkavan hiçbir şekilde Güneş'in yaralandığını görmemiştir, hasteneye götürüldüğünü de görmemiştir. İddiasına göre Şimşek, bunu rapor etmiştir ancak Şimşek'in raporunda bu yoktur."

"KALKAVAN MÜSABAKAYI TATİL ETMİŞSE, TFF'NİN TATİL PROSEDÜRÜNE AYKIRI BİR İŞLEM YAPMIŞTIR"

Kalkavan müsabakayı tatil etmişse, TFF'nin tatil prosedürüne aykırı bir işlem yapmıştır. Maç kaldığı yerden tekrarlanmalıdır. Dün akşam UEFA'nın bu konuyu soruşturduğunu ve TFF'nin vereceği kararını beklediği söylenmektedir. Bu bizim 3 Temmuz'da çok gördüğümüz UEFA sopasının tezahürüdür. Ama artık Fenerbahçe ve Türkiye, bunlarla ilgilenmiyor. FETÖ'nün aleti olan bu iletişimin artık son bulması gerekmektedir.

Bu saydığım olaylar çoğaltılabilir, bunlar yakın tarihli olaylar. TFF'nin, hakemlerin vermiş olduğu kararlar ortadadır. Bu karalar emsal kabul edilmezken, son maçta emsal ceza talep etmek, bizim saf olduğumuzu zannetmektir."

"SAYIN GÜNEŞ, İNSANLARIN GÖZÜNE BAKA BAKA, BİZLERİ ZAN ALTINDA BIRAKMANIN SANA NASIL BİR YARARI VAR?"

"Güneş, Beşiktaş maçından sonra bir açıklama yaptı, daha önce 3 Temmuz'da da benzer bir açıklama yapmıştı. Cevap verme hakkımız yoktu, Güneş de gerçek yüzünü o zaman göstermiştir. Bizim cevap veremeyeceğimizi bilerek bir iddia ortaya atmıştı, geçen gün de aynısını yaptı. Takdir spor kamuoyunun, ben ortaya attığı iddia ile ilgili açıklama yapmak istiyorum. Şenol hoca paraya biraz farklı bir değer veriyor. TFF'nin Güneş'in sözleşmesinin feshetmesi sonrası, Güneş'in Tahkim Kurulu'nda bir davası var. Güneş benim, noter ihtarnamesini değiştirdiğimi söyledi. Benim nasıl böyle bir şey yapabileceğimi açıklamasını beklyiorum. TFF, Güneş'in 5 aylık ücretini yatırdı, Güneş, 'Bu bir fesih midir' dedi, TFF ardından feshetmeyi bildirdi. Hatırlarsanız, 2000 yıllarında Digiturk ödeme güçlüğü çekiyordu. Digiturk kuru dediğimiz bir kur sistemine geçmişti TFF. Güneş, 14.7.2000 tarihinden itibaren 4 yıl boyunca Digiturk'ten parasını aldı ve buna hiçbir şekilde itiraz etmedi. Paraya değer vermeyen, TFF'de hakkını bırakan sayın hocam, 4 yıllık maaş farkını talep etti TFF'den, Tahkim Kurulu bunu reddetti. 500 bin dolarlık sözleşme şartını alamadığını iddia etti, Tahkim Kurulu bunu da reddetti. O gün Tahkim Kurulu'nda kimler vardı, başkan Türkler Arslan'dı. Üyelerden biri Celil Demircioğlu, Trabzonlu'ydu ve Trabzonspor'un yöneticisiydi. Bir başka üye de Yılmaz Savaşer'di. Tüm talepler reddedildi. Ama Güneş nasıl bir gafletteyse, bunu benden bildi. Biz bunları cevaplandıramadığımız zamanlar Güneş bunları basında başka şekilde anlattı. 5 aylık alacağımı alamadım TFF'den dedi. Tahkim'deki davada Güneş'in avukatı şöyle diyor; hoca parayı almış, ekstreyi alamadığı için iddiada bulunuyor ama ekstre alınırsa davadan vazgeçeçecek. Ekstresini getiriyor, Tahkim Kurulu karar veriyor. Alacağını almasına engel olmuşum Güneş'in. Ben hocaya soruyorum, 15 yıl olmuş. Kesinleşmiş Tahkim kararıyla bunu hak etmediğin teyit edilmiş. İnsanların gözüne baka baka, bizleri zan altında bırakmanın sana nasıl bir yararı var?"

"GEÇMİŞTE 'NUMARA YAPIYOR' DİYEN İNSANLARIN, BENZER BİR OLAYDA BU TİP SÖYLEMLERE TAHAMMÜLLERİ OLMUYOR"

"Hakemin raporu açısından açıklama yaptık. TFF'nin bugüne kadarki uygulaması şu şekilde; takım görevlilerinden herhangi bir tanesi ciddi bir yaralanmaya uğrarsa, temsilci ve hakemin rapor etmesi gerekir. Cuma günü raporlar geldi, savunmamızı yaptık. Başkan çok net olarak açıkladı, geçmişte olduğu zaman numara yapıyor diyen insanların, benzer bir olay meydana geldiğinde bu tip söylemlere tahammülleri olmuyor. Beşiktaş'ın tezi olabilir, bizim tezimiz de bu. Yönetim kurulu raporlara göre karar verecek."

"BURADAN ALINACAK HER TÜRLÜ MADDİ YAPTIRIMDAN TOLGA ZENGİN SORUMLUDUR"

"Şubelerin yaptığı ortak bir çalışma var. Organize bir suç tespit edilirse, yargılama yapılacaktır. Bu olayların başlangıç anını izlediniz. Buradan alınacak her türlü maddi yaptırımdan Tolga Zengin sorumludur. Tolga bundan sonra bu stada geldiğinde böyle bir şey yapamayacağını bilecek."

"BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞ VE HATTA GEÇMİŞTİR"

"Beşiktaş'ın açıklamalarını göreceğiz, ben yapabileceklerini düşünmüyorum çünkü sonuçları var. Bugünden bunları söyleyip, o kurulları bağlamanın bir gereği yok. Bu bir şantajdır, baskı yapmaktır. Bizim ne karar vereceğimizi söylememize gerek yok. Kötü örneklerin hepsinde Fenerbahçe üzerinden emsal yaratılması, artık bu camianın kabullenebileceği bir şey değildir. Fenerbahçe camiasının hiçbir tahammülü kalmamıştır. Bıçak kemiğe dayanmış ve hatta geçmiştir."

"BU OLAYLARIN BAŞLAMA SEBEBİ, TOLGA ZENGİN'DİR"

"Biz de medyadan takip ediyoruz, hatta iki tanesinin dün oynanan maçta gözaltına alındığını duyduk. Bu futbolculara suç duyurusunda bulunma konusunda şunları söyleyebilirim; Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Robin van Persie dil çıkartmıştı, Şafak Mahmutyazıcıoğlu suç duyurusunda bulunmuştu. Futbolun doğasına aykırı olduğunu söylüyordu. Tahminim şu, biz bir suç duyurusu yapmayız. Bu olayların başlama sebebi, Tolga Zengin'dir. Biz maddi zararların tazmini için ona maddi dava açacağız."

"TÜRKİYE'DE FUTBOL, BÜYÜK ÖRGÜTLERİ KARŞI KARŞIYA GETİRMEYE ÇALIŞAN BİR FAY HATTI"

"Kumpas tespiti, bizim yaptığımız bir tespit olsa, diyeceğim ki siz somut bir şey olmadan bir şey söylediniz. Bunu Cumhurbaşkanı da söyledi. Bunları hala ciddiye almıyor ve futbol rekabetiyle izah etmeye çalışıyorsak, durumu yeterince anlayamamıştır. Türkiye'de futbol, büyük örgütleri karşı karşıya getirmeye çalışan bir fay hattı. Bize emniyet birimlerinin ilettiği, ileride de bunların deneneceği yönünde. Bu sadece kulüplerin önüne geçebileceği bir durum değil. Bu terör unsurunu yaratanların ortaya çıkarılması lazım, devlet de bunları ortaya çıkartmaya çalışıyor. Tribünlerin dikkatli olması gerekiyor. Gözaltına alınan insanların büyük bölümü, çevresindeki insanların şikayetleriyle bulundu. Onun dışında küfürle mücadele, sahadaki rekabetle izah edilebilecek tatsız olayların engellenmesi ile hep birlikte bir şeyler yapalım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şekip Mosturoğlu'nun açıklamaları

- Saha kenarı, tribün ve koridorlarda yaşananların gösterilmesi

(FOTOĞRAFLI)