Şekip Mosturoğlu: "Fenerbahçe'de seçim süreci ilk defa bu kadar erken başladı"

"Kazanan Fenerbahçe olacaktır"

"Katılımın rekor olacağını düşünüyorum"

"Spekülasyon içinde olmamak lazım"

Ali Danaş / İstanbul,() -

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan adaylığını açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

3 Haziran'da seçimli genel kurul yapılacağını hatırlatan Şekip Mosturoğlu, "Bu süreç daha evvel başladı. Ali Bey adaylığını uzun bir süre önce açıkladı ve başkan bugün açıkladı. Artık 2 aday var. Çok adaylı seçimler dinamizm getirecektir. Projeler yarışacak ve Fenerbahçe'yi çağ atlatacaktır. Hayırlı olacağını düşünüyorum. Kazanan Fenerbahçe olacaktır" dedi.

"FENERBAHÇE'DE SEÇİM SÜRECİ İLK DEFA BU KADAR ERKEN BAŞLADI"

Heyecanın kaybedildiği zaman bu işlerin olmayacağını ifade eden Mosturoğlu, "Başkan bu heyecanı taşıyan hayaller kuran, peşinde koşan bir insan. Hayaller, projeler ve heyecan bitmediği sürece başkan bu tip yarışların içinde olacaktır. Bizlerde onu destekleyeceğiz. Mümkün olduğu kadar seçim sürecinin branşları etkilememesi için çaba sarfediyoruz. Fenerbahçe'de seçim süreci ilk defa bu kadar erken başladı. Bu zamana kadar takımları yarışın dışında ne kadar bıraktıysak şimdide aynı şekilde bırakmaya çalışacağız. Taraftarımızda seçim sürecinden etkilendi. Onlarında önceliği takımların başarısının desteklemesi gerek. Herkes bir adayı sever veya sevmez" şeklinde konuştu.

"KATILIMIN REKOR OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Mosturoğlu, çok katılımlı bir genel kurul olacağını dile getirerek, "Özellikle 1 milyon üye projesinden sonra büyük bir artış oldu. Üye sayısı 32 bin civarında. Katılımın rekor olacağını düşünüyorum. Başkan iddialı bizde iddialıyız. Başkan kazanacaktır. Aziz Yıldırım'ın mega bir projesi var. Bu proje bütün illeri kapsıyor. Onunla ilgili başkan açıklamalar yapacak. Bu gerçektende bugünün güncel konularını içeren, üzerinde çok kafa yorulması gereken bir proje. Uygun insanların bu projeye katkılarını bekledik" dedi.

Şekip Mosturoğlu, Reina saldırısının olduğu gecede sosyal medya üzerinden Fenerbahçe'ye saldırılar gerçekleştirildiğini ve konunun cumhuriyet savcılığına yansıtıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Hesapların fetöcü olduğu ortaya çıktı ve bu hesaplar çoğaldı. Taraftarımız onları Fenerbahçeli olarak görüp bir yapının çalışmasına katkıda bulunuyor. Cumhuriyet savcısı dosyalarıyla bu ispatlandı. Biz direk Ali Bey'in adaylığıyla alakalı bir şey söylemedik."

"SPEKÜLASYON İÇİNDE OLMAMAK LAZIM"

Yüksek bütçeli transferler olacağını duymadığını kaydeden Mosturğlu, "Ali Koç da başkan da projelerini açıklayacak. Her ikisi de UEFA kurallarını biliyor. Onlara göre projelerini sunacaklar. O yapar bu yapamaz dememiz doğru değil. Her ikisi de projelerini anlatacak. Şimdiden spekülasyon içinde olmamak lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şekip Mosturoğlu'nun açıklamaları

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