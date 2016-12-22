Gollerden sonra bütün futbolcular ve hakem Cüneyt Çakır, "asker selamı" verdi

İSTANBUL- TFF ve Kulüpler Birliği Vakfının, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlediği ve tüm geliri şehit ailelerine bağışlanacak "Şehitlere Saygı Maçı"nda Yerli Yıldızlar Karması, Yabancı Yıldızlar Karması'nı 4-3 yendi.

Organizasyon da yer alan bütün futbolcuların forma giydiği maç, 30'ar dakikalık iki devre halinde oynandı. Karşılaşmada Yerli Yıldızlar Takımının gollerini , 23. dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu, 35. dakikada Selçuk Şahin, 43. dakikada Mehmet Akyüz ve 51. dakikada Selçuk İnan attı. Yabancı Yıldızlar Takımının gollerini ise 37. dakikada Josef de Souza, 48 ve 52. dakikalarda Kweuke attı.

Goller sonrasında asker selamı

Karşılaşmada atılan gollerden sonra bütün futbolcular, "asker selamı" verdi. İki takım futbolcuları, atılan 7 golde de yan yana gelip tribünlere asker selamı vererek ortak hareket etti. Futbolcuların bu hareketine FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır da katıldı. Maçı yöneten Çakır da gollerden sonra futbolcuların yanına giderek asker selamı verdi.