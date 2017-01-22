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Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı'nın adının verildiği park ve spor kompleksi açıldı

 Dursun Özbek Cüneyt Çakır'a eleştirilerde bulundu "Çok değerli hakemimize verdiği karar yakışmadı" Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile sarı-kırmızılı takımın oyuncularından Selçuk İnan, Semih Kaya ile Cenk...

Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı'nın adının verildiği park ve spor kompleksi açıldı

 Dursun Özbek Cüneyt Çakır'a eleştirilerde bulundu

"Çok değerli hakemimize verdiği karar yakışmadı"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile sarı-kırmızılı takımın oyuncularından Selçuk İnan, Semih Kaya ile Cenk Gönen, şehit Üsteğmen Uğur Taşçı adına yapılan Sarıyer'deki tesisisin açılışına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, Karabükspor-Galatasaray maçının hakemi Cüneyt Çakır hakkında eleştirilerde bulundu. Özbek "Çok değerli hakemimize verdiği karar yakışmadı. Bunu yetkililer değerlendirecektir. Bugün burada başka maksatla bulunuyoruz. Sarıyer Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Şehitlerimiz bizim her zaman kalbimizde yaşıyor. Şehidimiz Uğur Taşçı adına yapılan bu tesisi çok beğendim” diye konuştu.

"ÇOK İYİ BİR GALATASARAYLI, ÇOK İYİ BİR GENÇLERBİRLİĞİLİ'YDİ"

Vefat eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav hakkında ise Dursun Özbek, "Çok iyi bir Galatasaraylı, çok iyi bir Gençlerbirliğili'ydi. Gençlerbirliği'ni 40 yıldır yöneten, başarıdan başarı götüren bir futbol adamıydı. Türk futbolu duayen bir kişiliği kaybetti. Allah rahmet eylesin. İki hafta evinde ziyarete de gittim. Baya hastaydı. Beklenmedik bir şekilde kaybettik" şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı taraftarların endişeli olmamasını isteyen Başkan Özbek, “Galatasaray’ın başarılı olması için her şeyi yapıyoruz. Bu çalışmalarımızda devam ediyor” dedi.

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan ise, “Şehit Üsteğmenimiz Uğur Taşçı'nın mekanı cennet olsun. Babası da burada. Gurur duyduk. Tüm şehitlerimizi onunla beraber andık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı adına yapılan Sarıyer'deki tesisisin açılışı

-Açıklamalar

-Detay

Haber-Kamera:Serhan TÜRK-İstanbul-

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