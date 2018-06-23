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Şehit Özel Harekat Polisi Yılmaz adına muay thai şampiyonası

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,() Kayseri'de gerçekleştirilen Minikler ve Yıldızlar Muay Thai İl Şampiyonası, Şehit Özel Harekat Polisi Hakan Yılmaz adıyla düzenlendi. Yıldız ve minik yaş kategorilerinde 14 kulüpten 140 sporcunun katılımı...

Şehit Özel Harekat Polisi Yılmaz adına muay thai şampiyonası

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,()

Kayseri'de gerçekleştirilen Minikler ve Yıldızlar Muay Thai İl Şampiyonası, Şehit Özel Harekat Polisi Hakan Yılmaz adıyla düzenlendi.
Yıldız ve minik yaş kategorilerinde 14 kulüpten 140 sporcunun katılımı ile yapılan şampiyona Talas Spor Salonu’nun ev sahipliğinde yapıldı. Kızlar ve erkekler dalında yapılan müsabakalar sonucunda kategorilerinde birinci olan sporcular 10-17 Temmuz tarihleri arasında Çanakkale’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil etmeye hak kazandı. Muay Thai Federasyonu Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu, "Şehitlerin isimlerinin unutulmaması ve gençler tarafından bilinmesi adına şampiyonaya Şehit Özel Harekat Polisi Hakan Yılmaz adını verdik" dedi. Ulu açıklamasının devamında, "İl temsilciliğimizin 2018 faaliyet programında yer alan il şampiyonası yapıldı. Burada amacımız yaşı küçük sporcularımızın müsabaka bilgisi edinmesi ve tecrübe kazanmasıdır. İsmiyle de anlaşılacağı gibi şampiyonayı bir şehidimizin adı verildi. 2016 yılında teröristlerle girdiği çatışma sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Hakan Yılmaz’ın adını yaşatmak ayrıca şehidimizin ailesini ve silah arkadaşlarını sporcular ile buluşturmak için bu ismi seçtik. Çocuklarımız bu sayede vatan nedir, bayrak nedir, şehit nedir bilinci ediniyorlar. Bu spor dalında son zamanlarda büyük başarılar elde ettik. Sporcularımız elit ligde birincilik elde etti, dünya şampiyonluğu elde ettiler, başarılarımız artacaktır. Sadece muay thai olarak değil her alanda spora destek verilmesini istiyoruz. Tek derdimiz daha kaliteli sporcular yetiştirmek ve sporu en alt kategoriye yaymak” dedi.

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