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Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 5'inci ayak müsabakaları başladı

Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), () - ŞEHİT Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 5'inci ayak müsabakaları, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı. Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Kemer'de bir otelde düzenlenen...

Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 5'inci ayak müsabakaları başladı

Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), () - ŞEHİT Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 5'inci ayak müsabakaları, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Kemer'de bir otelde düzenlenen Türkiye Dart Şampiyonası 5'inci ayak müsabakaları 600 sporcunun katılımıyla başladı. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılan müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için mücadele ediyor. Şampiyona kapsamında ayrıca Akdeniz Open Dart Turnuvası da yapılıyor.
TBBDF Başkan Vekili Mutlu Türkmen gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın sorunsuz bir şekilde başladığını söyledi. Türkiye şampiyonasının son ayağını Ankara'da yapacaklarını ifade eden Türkmen, "Şampiyona sonrası ilk 16'ya giren sporcular, milli takım aday kadrosunu oluşturacak" dedi.
Türkmen, Akdeniz Open Turnuvası'na 5 ülkeden sporcuların da katıldığını belirterek, "Bu turnuva, hem yurt dışından gelen hem de bizim sporcularımız açısından önemli. Çünkü bu turnuvada sporcular puan alıyor. Aldıkları puanlarla dünya sıralamasındaki yerlerini belirliyor. Turnuvada ve şampiyonadaki tüm sporculara başarılar dilerim" diye konuştu.
Şampiyona 8 Nisan pazar günü sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Puan tablosu detay
- TBBDF Başkan Vekili Mutlu Türkmen açıklama
- Dart tahtası atışlardan detay
- Müsabakalardan detay
- Salondan detaylar

FOTOĞRAFLI

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