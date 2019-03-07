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Şehit Ali Gaffar Okkan'ın ismini taşıyan oyuncu profesyonel oldu

Selim KAYA/ DİYARBAKIR()- DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan'ın şehit edildiği 2001 yılında doğup adları Ali Gaffar bırakılan 101 çocuktan biri olan ve TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün...

Şehit Ali Gaffar Okkan'ın ismini taşıyan oyuncu profesyonel oldu

Selim KAYA/ DİYARBAKIR()-

DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan'ın şehit edildiği 2001 yılında doğup adları Ali Gaffar bırakılan 101 çocuktan biri olan ve TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün altyapısında yetişen Ali Gaffar İçöz (18), A takım kadrosuna dahil edildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan ve 5 silah arkadaşı 24 Ocak 2001 tarihinde şehit edilmesinin ardından o yıl Diyarbakır'da doğan 101 çocuğa Ali Gaffar ismi verildi. O çocuklardan biri TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün altyapısında yetişen Ali Gaffar İçöz, profesyonel kadroya alındı. U17 takımında oynayan 16 yaşındaki Seymen Yağmur ve Ali Gaffar İçöz'in A takımına alınması için kulüp tesislerinde Amed Sprotif Faaliyetler Kulüp Başkanı Ali Karakaş ve teknik direktör Mehmet Budakın'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Başkan Karakaş, yüksek paralarla dışarıdan sporcu transfer etmekle kalıcı başarılar elde edilmediğini, uzun vadeli ve istikrarlı bir başarıyı altyapıda yetiştirilen sporcularla yakalandığını söyledi. Baştan Karakaş,"Uzun yılların ürününü almak bizi mutlu ediyor. Sizler daha yolun başındasınız. Daha fazla çalışmanız lazım. Aslında bugün daha fazla sorumluluk alıyorsunuz. Bunun bilincinde olarak çalışırsanız hem Amedspor'u çok güzel yerlere getireceksiniz, hem de sizler çok daha güzel yerlerde olursunuz. İkinizi de tebrik ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından her iki futbolcuyla Mayıs 2021 tarihinde sona erecek sözleşme imzalandı.

(FOTOĞRAFLI)

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