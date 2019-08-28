Sedat 3’ün giydiği ilk milli forma müzelik oldu

Bursaspor’un efsane ismi, eski milli futbolcu Ali Sedat Özden’in (Sedat 3) giydiği ilk milli forması, Bursa Kent Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.İngiltere'nin ünlü Wembley Stadı'na kaptan olarak çıkan ilk Türk futbolcu olan, 39 kez A Milli Takım formasını giyen, defalarca İstanbul takımlarından transfer teklifi almasına rağmen, yeşil beyazlı formadan vazgeçmeyerek Bursaspor’da futbol oynamaya devam eden efsane kaptan Ali Sedat Özden (Sedat Üç) giydiği ilk milli formasını, Bursa Kent Müzesi’ne hediye etti. Duygusal anların yaşandığı törende, 30 Ağustos 1953 Bursa doğumlu Ali Sedan Özden için sürpriz doğum günü kutlaması da yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, Bursaspor’un Bursa ile özdeşleştiğini söyleyerek, “Bu şehre daima canlılık katan, hemşerilerimizi aynı gaye etrafında buluşturan bir değer olan Bursaspor, geçmişten bugüne uzanan çizgide Türk futboluna katkılarından dolayı Bursalıların yanı sıra tüm futbolseverlerin de takdirini kazanmış bir takımdır” dedi.Bursaspor’un, Bursa’nın önemli bir parçası olduğunu söyleyen Demir, “Bursaspor’un bir değer haline gelmesinde, emeği olan birçok isim var. Futbol hayatına Bursaspor genç takımında başlayan ve defalarca İstanbul takımlarından transfer teklifi almasına rağmen futbolculuk kariyerini doğduğu ve yetiştiği şehrin takımında geçiren nadir sporculardan biri olarak Türk futbol tarihine geçen Ali Sedat Özden de bu önemli isimlerden biridir. Gerek Bursaspor, gerekse milli takım formasıyla gerçek futbolcu profilini gözler önüne seren kaptanımız, giydiği ilk formayı müzemize teslim ediyor. Bu anlamlı hatıra, müzemizde gururla geleceğe ışık tutacak” diye konuştu.“ÇOK HEYECANLIYIM”Efsane kaptan Ali Sedat Özden de duygularını anlatarak, “Çok heyecanlıyım. Bursa Kent Müzesi’nde formamın sergilenmesi ve Türk futboluna hizmet edişimden dolayı beni onurlandırmaları, son derece mutluluk verici” dedi.30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelen doğum gününün hatırlanması nedeniyle de mutlu olduğunu söyleyen Özden, “Bizim için milli forma çok önemliydi. Türk bayrağının dalgalandığı o yerde, Bursa’dan bir kaptan olarak, ilk kez milli takım kaptanlığı yaptığımda giydiğim formamın burada sergilenmesi onur ve gurur verici. Buraya gelecek olan gençlere örnek olacak. İnşallah benden sonra da bu formayı uzun yıllar giyen Sedat 3’ler, futbolcular çıkacak” diyerek, altyapıdan yetişen sporcuların önemine vurgu yaptı.Fransa İkinci Futbol Ligi ekibi Le Havre’ye transfer olan Bursaspor'un milli oyuncusu Ertuğrul Ersoy da törene katılarak Özden’in heyecanını paylaştı.