Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Afrin'de EYP infilak etti: 3 şehit, 3 yaralı
Afrin'de EYP infilak etti: 3...
flaş... Bitlis'ten acı haber... 1 asker şehit
Bitlis'ten acı haber... 1 asker...
Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
Annesini rehin aldı, polis ve yakınlarına tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
Annesini rehin aldı, polis ve...

Seamus Coleman: "Cenk Tosun çok iyi bir oyuncu"

Martin O'Neill: "Türkiye ile aynı kaderi paylaşıyoruz" Tolga YILDIRIM / ANTALYA, () İrlanda Milli Futbol Takımı Kaptanı Seamus Coleman, Everton'daki takım arkadaşı Cenk Tosun'un çok iyi bir oyuncu olduğunu belirterek, "Kadromuz için...

Seamus Coleman: "Cenk Tosun çok iyi bir oyuncu"

Martin O'Neill: "Türkiye ile aynı kaderi paylaşıyoruz"

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, ()

İrlanda Milli Futbol Takımı Kaptanı Seamus Coleman, Everton'daki takım arkadaşı Cenk Tosun'un çok iyi bir oyuncu olduğunu belirterek, "Kadromuz için önemli katkı oldu. Son haftalarda gol atmaya başladı. Hem futbolcu hem karakter olarak çok iyi bir oyuncu" dedi.
A Milli Futbol Takımı'nın yarın Antalya Stadyumu'nda saat 20.30'da özel maçta karşılaşacağı İrlanda Cumhuriyeti'nin teknik direktörü Martin O'Neill ile takım kaptanı Seamus Coleman, basın toplantısında konuştu. O'Neill, Türkiye'nin kamp için ideal bir ülke olduğunu söyledi. Pazartesi gününden itibaren kamp yaptıkları Türkiye'de tesis ve konaklama imkanlarının çok iyi olduğunu anlatan O'Neill, "Bizi buraya İrlanda Cumhuriyeti olarak davet ettiğiniz için ülkenize teşekkür ederiz. Türkiye ile aynı kaderi paylaşıyoruz. İki ülke de Dünya Kupası'na katılamamanın üzüntüsünü yaşıyor. İki ülke de yeni kadrosuyla sahada olacak. Bu maç iki takımın da yeni bir kadro oluşturması, ileriki turnuvalara katılabilmesi açısından iyi bir fırsat. İki takım da aynı noktada" dedi. 
O'Neill, Türkiye ile oynayacakları özel maçta milli takıma yeni gelen futbolcular ile deneyimli futbolcular bir arada olacağı için takımı adına önemli bir karşılaşma olacağını söyledi. Takımında önemli futbolcular olduğuna değinen O'Neill, milli takımı bırakan Robbie Keane'in yerini doldurmanın zor olduğundan bahsetti. O'Neill, uzun bir sakatlık dönemi geçiren Coleman'ın ise dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alabileceğini, ancak bazen yeteneklerinin farkında olmadığını dile getirdi. 
Uzun süren sakatlık döneminin ardından ülkesinin milli formasını Türkiye karşısında giyecek Coleman da üzücü bir sakatlık dönemi geçirdiğinden bahsetti. Milli formaya bağlılığını anlatan Coleman, formayı gururla taşıyacağını söyledi. Everton'dan takım arkadaşı Cenk Tosun hakkında görüşlerini paylaşan Coleman, "Cenk Tosun çok iyi bir oyuncu. Kadromuz için önemli katkı oldu. Son haftalarda gol atmaya başladı. Bunun sinyalini ilk antrenmanlarda performansı ile vermişti. Bize ilk geldiğinde maç eksiğinden dolayı zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorduk. Eski performansını yakaladı. Hem futbolcu hem karakter olarak çok iyi, sevdiğim bir oyuncu" diye konuştu.
Basın toplantısının ardından İrlanda Cumhuriyeti, teknik direktör Martin O'Neill yönetiminde Antalya Stadyumu'nda Türkiye maçının son antrenmanını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Martin O'Neill ile Seamus Coleman'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314