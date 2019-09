Sea to Sky'da orman etabının galibi Wade Young oldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10'uncu Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın orman etabı tamamlandı. Yarışmayı 1 saat 25 dakika 43 saliselik derecesiyle dünkü plaj etabının da galibi olan Güney Afrikalı Wade Young kazandı.Kemer'de bu yıl 10'uncusu düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın ikinci gününde orman etabı yapıldı. 43 kilometrelik yarış sabah saat 09.00'da Kesmeboğazı'nda başladı. Sporcular sırasıyla Ovacık, Gedelme ve Sumakseneri'ni geçerek, tekrar Kesmeboğazı'nda yarışmayı tamamladı. Sporcular etap boyunca ormanlık arazilerin yanı sıra dağlık alanlarda ve Kesmeboğazı'nda kayalıkların arasından geçti. Yarışçılar son olarak ise yine Kesmeboğazı'nda dere yatağının içerisinden geçerek final noktasına ulaştı.Orman yarışını 1.25.43'lik derecesiyle Wade Young kazanırken, ikinciliği 1.27'lik derecesiyle İngiliz Gram Jarvis kazandı. Yarışın üçüncülüğünü ise İspanyol sporcu Mario Roman 1.27.31'lik derecesiyle elde etti.Sporcular hava sıcaklığının 35 derece civarında hissedilmesi nedeniyle orman etabının ardından kendilerini Kesmeboğazı Kanyonu'ndaki soğuk suyun içerisine bıraktı. İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik timleriyle İl Jandarma Komutanlığı'ndan gelen komandolar da tüm parkur boyunca denetlemede bulundu, hem de sporculara yardımcı olmaya çalıştı."YARIŞMACILAR GAYET MEMNUN"Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı Semih Özdemir, "Sea to Sky'ın ikinci günü orman etabını tamamladık. Yaklaşık 43 kilometrelik bir parkurdu. Orta sertlikte. Aldığımız izlenimler gayet memnun yarışçılarımız. Herhangi bir sorun yaşanmadı. Hava çok güzel. Güzel bir enduro gününü tamamladık. Yarın üçüncü günümüz ve kanyon yarışımız var. Daha kısa ve biraz daha zor bir yarış, 35 kilometrelik. Onu da yine Kesmeboğazı'nın içerisinden vereceğiz ve genellikle dere yataklarından oluşan bir etap. Onun için de bütün hazırlıklarımız tamam inşallah. Artık yarına bakıyoruz" dedi.COLEMAN: TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUMAvusturalyalı sporcu Tim Coleman, "Etap çok süratliydi, çok fazla risk almak istemedim. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'deki insanlar çok cana yakın ve yardım severler. Kesinlikle tekrar tekrar geleceğim" diye konuştu.TEUCHER: ARTIK YARINKİ YARIŞA BAKACAĞIZAlman yarışçı Marsel Teucher, "Gün için tempomu yüksek tuttum. Her şey yolunda gitti. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Birkaç sürücü geçmeyi başardım. Hava şartları gayet güzel. Bundan dolayı çok mutluyum. Bundan sonra yarınki yarışa bakacağız" dedi.YARIN KANYON ETABIYLA DEVAM EDECEK35 kilometrelik kanyon etabında sporcular Kesmeboğazı'ndaki başlangıç çizgisinden start alarak kanyon içerisindeki suyu takip ederek kayaların ve ormanlık alanın içerisinden Ovacık, ardından Üçoluk'a kadar çıkacak. Sporcular buradan tekrar Ovacık'a gelecek arından Gedelme'den, Kesmeboğazı'na gelecek.

