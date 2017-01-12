Savcı, Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasını çalışan kişinin tutuklanmasını istedi

Arzu KAYA/İSTANBUL, () FENERBAHÇE'nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi. Savcı Halit Şahin'in "kamu malına zarar verme" ve "hırsızlığa teşebbüs" suçlarını işlediğini belirtti. Adli işlemler için adliyeye getirilen Şahin'in başının sarılı olduğu, söz konusu yaralanmanın kupayı almak için cam kabini başıyla kırdığı sırada meydana geldiği belirtildi.
Arzu KAYA/İSTANBUL, () FENERBAHÇE'nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi. Savcı Halit Şahin'in "kamu malına zarar verme" ve "hırsızlığa teşebbüs" suçlarını işlediğini belirtti. Adli işlemler için adliyeye getirilen Şahin'in başının sarılı olduğu, söz konusu yaralanmanın kupayı almak için cam kabini başıyla kırdığı sırada meydana geldiği belirtildi.