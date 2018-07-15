Savaştan kaçtılar, 'Barış ve Kardeşlik' takımı kurdular

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, () -AFGANİSTAN'da süren iç savaştan kaçıp sığındıkları Türkiye'de Gümüşhane'ye yerleşen Afgan uyruklu göçmenler, 'Barış ve Kardeşlik' adını taşışan futbol takımı kurdu. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından organize edilen amatör futbol turnuvasını da 4'üncü sırada bitirerek başarı elde eden genç futbolcular, takımlarının kuruluş amacının kenti en iyi şekilde temsil etmek ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu söyledi.

Afganistan'da devam etmekte olan iç savaştan kaçarak, Türkiye'ye gelen Afgan göçmenler yerleştikleri Gümüşhane'de 'Barış ve Kardeşlik Takımı' adıyla futbol takımı kurdu. 2017 yılında kurdukları futbol takımları için kendi imkânlarıyla forma yaptıran göçmenler, geçen yıl da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından organize edilen amatör futbol turnuvasını 4'üncü sırada bitirerek başarı yakaladı. Tamamı Afgan asıllı gençlerden oluşan 20 oyuncunun yer aldığı takım çalışmalarını, Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan suni çim sahada haftada antrenman yaparak sürdürüyor. Afgan gençler amaçlarının kenti en iyi şekilde temsil etmek, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onlara örnek olmak olduğunu ifade etti.

'AİLE GİBİ DAVRANDILAR'

Gümüşhane halkının kendilerine çok sıcak davrandığını ve asla yabancı muamelesi göstermediğini anlatan takım başkanı Kurban Rezai, "5 yıldır Gümüşhane'de yaşıyorum. Bize hiç mülteci gibi bakmadılar. Bağırlarına bastılar. Ailelerinden biriymişiz gibi bizleri ağırladılar. Gümüşhane’deki insanlardan çok şey öğrendik. Tek amacımız spor yapmak ve kültürel faaliyetleri devam etmek. Afganistan'da savaş var. Bizim orada hiç böyle imkânlarımız olmadı. Hiç top oynayacak bir sahamız ya da gençlerimizin güven içerisinde spor yapabilecekleri, kültürel faaliyet yürütebilecekleri bir ortamları olmadı" dedi.

'KENDİ EVLATKARI GİBİ SEVDİLER'

Kent halkının kendilerine birçok imkânı sağladığını da kaydeden Rezai, "Allah razı olsun burada bize bu imkânı verdiler. Bizde hem Gümüşhane’yi temsil etmek hem de gençlerimizi sosyal bir faaliyete yöneltmek için futbol takımı kurduk. Bu konuda Gençlik Spor İl Müdürümüz İsrafil hocamız bizlere çok destek çıktı. Bizi hep kendi evladı gibi sevdi ve bize çok imkân sağladı" diye konuştu.

'BURADA KARDEŞÇE YAŞIYORUZ'

Türkiye’de kardeşçe yaşadıklarını da anlatan Kurban Rezai, "Burada istediğini rahatça söyleyebiliyorsun. Kendini rahatça ifade edebiliyorsun. Devlet sana her imkânı veriyor. Türk demenin ne demek olduğunu burada anladım. Yaklaşık 1 yıl önce takımı kurduk. Burada kardeşçe yaşıyoruz. Takım formalarının ön tarafına 'Barış ve kardeşlik', arka tarafında oyuncu isimlerinin yazılı olduğu yerde ise 'Asker' yazmaktadır. En genç oyuncumuz 16, en büyük oyuncumuz ise 25 yaşında. Takım vasıtası ile hem gençlerimiz kendilerini kötü alışkanlıkların dışında tutuyorlar hem de spor yaparak yaşadığımız şehri tanıtmaya böylelikle vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz" dedi.



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