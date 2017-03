Satrançta hamle sırası kadınlarda

Adem YAZICI/ANKARA, () (FOTOĞRAFLI)

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), ülkemizin en iyi kadın usta satranççılarını belirleyebilmek üzere 5-11 Mart tarihleri arasında Antalya'da Türkiye Şampiyonası düzenliyor. '2017 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'na ülkenin dört bir yanından ve KKTC'den 107 kadın satranç sporcusu katılacak.

Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda bu yıl en yüksek katılıma ulaştıklarını belirten TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Türkiye'nin son yıllardaki satranç atılımına, kadınlarımızın katkısı büyük. Önümüzdeki süreçte de kadın satrancındaki yükselişimizin artarak devam edeceğine inanıyorum. Türk kadınının azmi, gücü ve iradesi dünya satranç camiasına örnek olacak" dedi.

'2017 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası' 41 ilden ve KKTC'den toplam 107 kadın satranç ustasının katılımıyla 5-11 Mart tarihleri arasında Antalya Mardan Palace Otel'de gerçekleştirilecek. Şampiyonanın resmi açılışı 6 Mart Pazartesi günü saat 16.30'da TSF Başkanı Gülkız Tulay ve TSF Yönetim Kurulu üyelerinin katılacağı törenle yapılacak. Türkiye'nin 2017 yılı şampiyonunun belli olacağı 9 turluk zorlu mücadelede başarılı olan ve dereceye giren sporculara maddi ödüller, çeşitli hediyeler verilecek. Türkiye şampiyonu 4 bin TL, gümüş madalya kazanan sporcu 3 bin 500 TL, bronz madalya kazanan sporcu ise 3 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Ayrıca şampiyonada derece elde eden sporcular Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

SATRANÇTA ÖNCELİĞİMİZ KADINLAR

Göreve geldiğinde Türkiye'deki lisanslı kadın satranç sporcusunun 45 bin olduğunu ve kadın satranççılara yaptıkları yatırımlarla bu sayıyı 250 bine çıkardıklarını kaydeden TSF Başkanı Gülkız Tulay şunları söyledi:

"TSF olarak 2017 hedeflerimiz arasında önceliği kadın satrancı alıyor. Önümüzdeki dört yıllık süreçte kadın satranç sporcusu, antrenör ve hakem sayımızı arttıracağız. Kadın satrancını okul öncesi dönemden başlayarak Türkiye genelinde proje ve etkinliklerimizle desteklemeye devam edeceğiz. Bu yıl Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda en yüksek katılıma eriştik. Rakamlar ve geri bildirimler önümüzdeki dönemde kadınların satranç sporuna ilgisinin artacağını gösteriyor. Bundan sonraki adımımız ise dünya satrancında Türk kadınının başarısının artmasını sağlamak olacak. Kadın elinin değdiği her şey değişiyor ve güzelleşiyor. Siyasetten ekonomiye, ekonomiden spora kadar kadın elinin değdiği her işin güzelleştiğine ve aydınlandığına tanık oluyoruz. Çünkü bizim kadınlarımız her işi yürekten inanarak yapıyor. Benim de kadınlarımıza olan inancım tam. Türk sporunda az sayıdaki kadın yöneticiden biri olmaktan gururluyum. Türk kadınlarının azmi ve başarısının çok kısa süre içinde ülkemizde olduğu gibi dünya satrancında da konuşulacağından şüphem yok. Şampiyonada yarışacak tüm kadınlarımıza şimdiden başarılar diliyorum."