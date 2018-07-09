Satranç Genç Milli Takımı'ndan tarihi başarı

9 madalya ile döndüler

İSTANBUL, ()

Polonya'da düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda, Satranç Genç Milli Takımı 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 9 madalyanın sahibi oldu.

29 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında yapılan turnuvada 25 ülkeden 343 sporcu yarışırken, 17 yaşından küçük sporculardan oluşan millilerin performansı takdir topladı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, şampiyonayla ilgili yaptığı açıklamada, "Avrupa'da büyük bir zafer kazanan ve Türkiye'ye 9 madalya ile dönen sporcularımız; Serhan Berat Özdemir, Eymen Eren Büyük, Eylül Çelik, Doruk Emir, CM Halit Kaan Kesgin, WCM Defne Sade, Ceylin Tikveşli, Atakan Biçer, Roza Aslan ile gurur duyuyoruz. Bize büyük bir mutluluk yaşattılar. Bu başarılar alt yapıya yaptığımız yatırımın ve bu ülkeye olan inancımızın eseri" dedi.

9 MADALYA İLE DÖNDÜLER

Genç Milli Takımı, bir hafta süren müsabakalarda, 7 yaş genel kategoride son tura şampiyonluğunu ilan ederek giren Eymen Eren, büyük son turdan da beraberlikle ayrılırken, 8.5 puanla zafere ulaştı. Oldukça çekişmeli geçen 15 yaş genel kategorisinde ise Serhan Berat Özdemir son turda aldığı beraberlikle 6.5 puana ulaşarak şampiyonluğunu ilan etti.

9 yaş genel kategoride turnuvayı 8 puanla bitiren Doruk Emir ile 15 yaş kız kategorisinde namağlup 5.5 puana ulaşan Eylül Çelik gümüş madalyanın sahibi oldular. Bir başka namağlup WCM Defne Sade ise 5 puanla üçüncü oldu. 9 yaş kız kategorisinde son 4 maçı da kazanan Roza Aslan 6.5 puanla, 13 yaş kız kategorisinde son turlarda büyük bir atak yapan Ceylin Tikveşli 6.5 puanla bronz madalyaya ulaşan sporcular oldu.13 genel kategorisinde Atakan Mert Biçer 6.5 puanla, 17 yaş genel kategoride CM Halit Kaan Kesgin namağlup olarak 6 puanla üçüncü oldu.

"TARİHİ BİR BAŞARI"

TSF Başkanı Gülkız Tulay, turnuvalardan alınan madalyaların uzun yıllardır büyük bir disiplinle sürdürdükleri çalışmaları taçlandırdığını belirtirken, "Gözleri pırıl pırıl parlayan, başarıları ile göğsümüzü kabartan, Türkiye'yi sevince boğan genç sporcularımızla ile ne kadar gurur duysak azdır. Sporcularımız, çocuklarımız, gençlerimiz, Avrupa'da ve dünyada rüzgar gibi esiyor. 5 yılda Türk satrancına 5 büyük usta kazandırdık. Bu ustaların hepsi de genç sporcularımız. Gençlerimizin bu kadar başarılı olmaları ve katıldıkları her turnuvadan başarıyla dönmeleri tesadüf değil. Türk satranç ailesi olarak uzun yıllardır büyük emek, çaba ve zaman harcayarak, her yaş kategorisine ve okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar her eğitim dönemine özel projeler geliştiriyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi satranç sporu ile tanıştırıp, Türk sporuna önemli sporcular kazandırıyoruz.Alt yapıya yaptığımız yatırım başarımızın da sırrı" ifadelerine yer verdi.

"YENİ BAŞARILAR İÇİN HAZIRIZ"

Hedeflerinin yeni başarılara imza atmak olduğunu söyleyen Tulay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize inanan ve destekleyen, velilerimizden antrenörlerimize, Bakanlığımızdan sponsorlarımıza, yönetim kurulu üyelerimizden il temsilcilerimize, sporcularımıza kadar sayıları milyonları aşan Türk satranç ailesine teşekkürü borç biliyorum. Bu başarıda emeği geçen ve takıma her türlü desteği veren Baş Antrenör Yakup Erturan olmak üzere, Onur Kınsız, GM Georg Mohr, GM Cemil Aghamaliyev, FM Ata Seçer, FM Serkan Yeke, Necmettin Korkmaz ve psikolog Aytaç Kendirci'yi, çocukların kendi antrenörlerini, ailelerini ve tabii ki çocuklarımızı canı gönülden kutluyorum. Satrançta Türkiye'nin altın çağı başladı ve Türk satranç camiası olarak biz yeni başarılar için hazırız."

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