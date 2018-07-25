Satranç Federasyonu Başkanı Tülay: ''Türkiye, dünyada 'Satranç Ülkesi' olarak tanınıyor''

Ercan ATA - ANKARA /

Dünyanın ve Türkiye'nin en güçlü satranç sporcuları 2018 Satranç Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından gerçekleştirilen 13 takım, 14 ülkeden 90'ı unvanlı 216 sporcunun mücadele edeceği Satranç Süper Lig'i Ankara Crowne Plaza Otel'de başladı.

GM (Büyükusta) Dmitry Jakovenko, GM Ivan Cheparinov, GM Rauf Mamedov, GM Ernesto Inarkiev gibi dünyaca ünlü sporcular ve çok sayıda Türk usta ismin hamle yapacağı Süper Lig, 5 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek. İki hafta boyunca tüm dünyadaki satranç severlerin "Chess24" ve "chessbase" sayfalarından takip edeceği dev turnuva, yorumcu IM (Uluslararası Usta) Can Arduman'ın sunuculuğunda, analizler, ödüllü sorular ve konukların katılımıyla canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Satranç Süper Ligi'ne Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK), Türk Hava Yolları (THY) Spor Kulübü, Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, Genç Akademisyenler Eğitim Kültür ve Araştırma Kulübü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği, Deniz Su Aquamatch Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Gökçeada Spor Kulübü, Karaman Belediye Spor Kulübü, Taş Duvar Spor Kulübü Derneği, Tarsus Zeka Satranç Kulübü, Rota Koleji Spor Kulübü Derneği, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Darüşşafaka Spor Kulübü katılıyor. Bugün başlayan ve 5 Ağustos tarihinde sona erecek olan lig maçlarına 13 takım katılıyor.

"SPONSORLARIMIZ İLE TÜRK SATRANCINI ZİRVEYE TAŞIYORUZ"

Lig maçları öncesinden yapılan açılış töreninde konuşan Başkan Tulay, Türkiye'nin dünyada ve Avrupa'da son yıllarda gösterdiği başarılar, tarihi zaferler, projeler, organizasyon kalitesi ile artık 'Satranç Ülkesi' olarak tanındığını belirtti.

TSF Başkanı Gülkız Tulay Süper Lig açılışında şu ifadeleri kullandı:

"TSF olarak son beş yılda Türk satrancına büyük yatırımlar yaptık. Yatırımlarımızın karşılığını çocuklarımız ve gençlerimiz Avrupa'da ve dünyanın her köşesinde madalyalarla, kupalarla, Türk bayrağımızı göndere çekip, İstiklal Marşımızı okutarak veriyor. Ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası'nın desteği ile devlet okullarında açtığımız 21 bini aşkın satranç sınıfı, suça sürüklenmiş dezavantajlı çocuklarımız için 'Yeni Hayata Bir Hamle', görme engelli öğrencilerimiz için başlattığımız 'Gören Eller' projesi gibi toplumun her kesimine ulaşan projeler gerçekleştiriyoruz. Milyonları aşan satranç ailesi olarak sponsorlarımızın desteği ile çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için verdiğimiz mücadele Türk satrancını zirveye taşıyor, Türkiye sporda daha da güçleniyor.

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, Türk sporcularla beraber dünyaca ünlü sporcuların mücadele ettiği, satranç dünyasının çok yakında takip ettiği en güçlü satranç ligi. Süper Lig'in kalitesini her geçen yıl daha da yükselterek hem Türk satrancının ve sporcularımızın dünyada tanınmasına hem de Türkiye'nin tanıtımına büyük katkılar sağlıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelerek Süper Lig'de mücadele edecek takımlarımıza ve sporcularımıza iki hafta boyunca sürecek dev turnuvada başarılar dilerim."



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