Satranç Federasyonu Başkanı Tulay: "Hedefimiz 1 milyon lisanslı sporcu"

TÜRKİYE Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, lisanslı sporcu sayısının her geçen gün arttığını, hedeflerinin 1 milyon lisanslı sporcuya ulaşmak olduğunu söyledi.

2013 yılında federasyon başkanı seçildiğinde 189 bin lisanlı satranç sporcusu olduğunu, bugün ise sayının bir milyona yaklaştığını belirten Gülkız Tulay, şöyle konuştu:

"2013 yılının başından bugüne geldiğimizde hedeflediğimiz birçok şeye ulaşmış durumdayız. Ancak sadece o tarihte koyduğumuz hedefler değil, her an her yıl hedeflerimizi büyütüyoruz. Projelerimizi genişletiyoruz. Temas ettiğimiz alanları mutlaka çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Spor branşına bakıldığında lisanslı sporcu sayısı çok önemlidir. Biz o dönemde dedik ki, lisanslı sporcu sayısını arttıracağız. Ülkenin her tarafına satranç sporunu yayacağız, ulaştıracağız. Bugün 189 bin lisanslı sporcu ile aldığımız federasyonu 870 bine ulaştırdık. Hedefimiz 1 milyon diyoruz, yakında da o hedefe ulaşacağız."

PROJELERDEN ÇOK GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ

Kulüp sayısında ciddi bir artış olduğunu ve uluslararası alanda da 400'ün üzerinde madalya kazandıklarını belirten Tulay, "Kulüpler çok önemli. 60 kulüpten 135 kulübe çıktık. Bugün uluslararası alanda 400'ün üzerinde madalya aldık. Yapılacak çok şey var. Biz hedeflerimizin çoğunu yerine getirmiş olmanın motivasyonuyla hareket ediyoruz. Dezavantajlı gruplarda, değişik kesimlerde çok güzel projeler yaptık. Örneğin 'gören eller' projesi yaptık. O kadar güzel o kadar hoş bir proje ki, Türkiye’deki tüm görme engellilerin bulunduğu okullarda satranç sınıfları açtık. Çok güzel geri dönüşler aldık. Önümüzdeki eğitim öğretim dönemiyle birlikte bu okullar için antrenörlerimizi yetiştireceğiz. Görme engelli çocuklarımız, sporcularımız çok daha farklı platformlarda, satrançla görme engelini aşmış olarak sahalara çıkacak diye düşünüyoruz" diye konuştu.

ŞEHİT ÇOCUKLARI İLE İLGİLİ PROJELERİMİZ VAR

Şehit çocukları ile ilgili daha önce projeler yaptıklarını ve yeni projelerinde yolda olduğunu ifade eden Gülkız Tulay, "Aile Sosyal Bakanlığı'yla birlikte yaptığımız projeyi çok önemsiyoruz. Sevgi evlerinde, çocuk evlerinde açılan satranç sınıflarından bugün buralarda yarışan çocuklarımız var. Suça sürüklemiş çocuklarımızın bulunduğu cezaevlerinde açtığımız satranç sınıflarımız var. Oradan yetişen çocuklarımız bugün Türkiye şampiyonasında mücadele ediyor. Bunlara baktığımızda daha çok dokunacağımız alan var. Örneğin, geçtiğimiz yıl şehit çocuklarımız ile ilgili 'kale gibi gelecek' satranç eğitim projesini yaptık. Müthiş ses getirdi. Şuan şehit çocuklarımızdan, şehit yakınlarından çok acayip mesajlar alıyoruz, bu yıl ne zaman yapacaksınız diye. Şu sıralarda zaten onun hazırlığını yapıyoruz. Ulaşacak daha çok nokta var. Ama geldiğimiz nokta bizi oldukça memnun ediyor" dedi.

