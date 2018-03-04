Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Sarıyer - Sancaktepe Belediye Spor: 1 - 1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 25'inci haftasında Sarıyer, sahasında Sancaktepe Belediye Spor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Sarıyer puanını 37'ye, Sancaktepe Belediye Spor ise 45'e yükseltti.

Sarıyer - Sancaktepe Belediye Spor: 1 - 1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 25'inci haftasında Sarıyer, sahasında Sancaktepe Belediye Spor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Sarıyer puanını 37'ye, Sancaktepe Belediye Spor ise 45'e yükseltti. 

STAT: Yusuf Ziya Öniş
HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu(xx), Hüseyin Kıvanç Durmaz(xx), Hakan Karabalcık (xx)
SARIYER: Kubilay Anteplioğlu(xx) - Fatih Kara(xx), Hüsnü Başkurt(xx), Serkan Yalçın(xx), Fırat Sezer(xx), Serkan Balcı(x) (Dk. 41 Kerem Çalışkan(xx), Alim Harlak(xx)(Dk. 75 Emrah Uzun(xx), Adem Koçak(xx), Erkut Tekinsoy(xx) (Dk. 87 Ali Zorlu(?), Yaser Yıldız(xxx), Bertul Kocabaş(xxx)
SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR: Mehmet Doğan(xx) - Erbay Eker(xx), Recep Burak Yılmaz(xx), Samet Akaydin(xx), Bahadır Erol(xx), Süleyman Olgun(xx), Selim Kayacı(xx) (Dk. 66 Alaattin Hamza Ok(xx), Caner Solmaz(xx) (Dk. 90 Serhat Koruk(?), Umut Koçin(xxx), Hamza Küçükköylü(xx) (Dk. 84 Mertcan Aktaş (?), İlker Avşar(xx)
GOLLER: Dk. 7 Bertul Kocabaş (Sarıyer) - Dk. 9 Umut Koçin (Sancaktepe Belediye Spor)
SARI KARTLAR: Serkan Yalçın, Bertul Kocabaş (Sarıyer) - Hamza Küçükköylü, Caner Solmaz (Sancaktepe Belediye Spor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 25'inci haftasında Sarıyer, sahasında Sancaktepe Belediye Spor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Sarıyer puanını 37'ye, Sancaktepe Belediye Spor ise 45'e yükseltti. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314