Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...

Sarıyer - Keçiörengücü: 2-5 

Gökhan HEBEPÇİ,İSTANBUL,() STAT: Yusuf Ziya Öniş  HAKEMLER : Davut Dakul Çelik, Tamer Okuldaş, Mustafa Han SARIYER: Kubilay, Emrah (Dk. 61 Doğukan), Yaser, Kemal, Adem (Dk. 27 Ali), Fırat, Serkan, Yusuf, Kerem (Dk. 50 Alim), Fatih, Bertul KEÇİÖRENGÜCÜ:...

Sarıyer - Keçiörengücü: 2-5 

Gökhan HEBEPÇİ,İSTANBUL,()

STAT: Yusuf Ziya Öniş 
HAKEMLER : Davut Dakul Çelik, Tamer Okuldaş, Mustafa Han
SARIYER: Kubilay, Emrah (Dk. 61 Doğukan), Yaser, Kemal, Adem (Dk. 27 Ali), Fırat, Serkan, Yusuf, Kerem (Dk. 50 Alim), Fatih, Bertul
KEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup, Rıdvan, Hüseyin, Şahin, Sinan, Efe, Ayhan, İlyas (Dk. 76 Umut), Burak (Dk. 81 Uğur), Abdurrahman, Ahmet (Dk. 68 Okan) 
GOLLER: Dk. 23 ve Dk 58 Burak  Dk. 45 Ahmet Dk. 45+2 Abdurrahman, Dk. 85 Okan (Keçiörengücü), Dk. 34 Kerem Dk. 81 Alim (Sarıyer)
SARI KARTLAR:  Bertul, Serkan (Sarıyer), Şahin (Keçiörengücü)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 29'uncu hafta karşılaşmasında Sarıyer deplasmanına çıkan Keçiörengücü rakibini 5-2 mağlup etti. Keçiörengücü 54 puanla 6'ncı sıraya yükselirken, Sarıyer, 40 puanla 8'inci sırada kaldı. 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314