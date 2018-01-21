Sarıyer - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-1

İSTANBUL,() - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Sarıyer, kendi evinde ağırladığı Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-1'lik skorla yendi.
Sarıyer'in gollerini 23'üncü dakikda Kerem, 37'nci dakikada Emrah ve 90'ıncı dakikada Yaser atarken, Bodrumspor'un tek golünü 3'üncü Şaban kaydetti. Sarıyer, evinde kazandığı 3 puan ile ligde 8'inci galibiyetini alarak 8'inci basamakta 24 puanla yer aldı. Bodrumspor ise 10'uncu mağlubiyetiyle, 14'üncü sırada 16 puanla yer aldı.
İSTANBUL,() - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Sarıyer, kendi evinde ağırladığı Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-1'lik skorla yendi.