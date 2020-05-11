SARIYER BELEDİYESPOR SULTANLAR LİGİ’NDE

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından sonra liglerin ertelenmesiyle TVF Kadınlar 1. Ligi Final maçları oynanamamıştı. Bugün TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın voleybol ligleriyle ilgili yaptığı açıklama ile 2019/20 sezonu 1. Lig Takımlarından Finale kalan 4 takımın “şampiyonluk seçilmeden” Sultanlar Ligi’ne yükseltilmesine karar verildi.

Bu karara göre Yarı Finali kendi grubunda lider tamamlayan Sarıyer Belediyespor, 2020/21 sezonunda Vestel Venüs Sultanlar Ligi’ne yükselmeye hak kazandı.