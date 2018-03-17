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Sarıyer - Afjet Afyonspor: 1-2

Gökhan Hebepçi-İSTANBUL,() STAT: Yusuf Ziya Öniş  HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Emir Kılıçarslan, Gökhan Coşar SARIYER: Kubilay (x), Fatih (xx), Sabutay (x), Yusuf (xx), Hüsnü (xx), Adem (xx), Erkut (xx) (Dk. 80 Emrah), Bertul (xx) (Dk. 90...

Sarıyer - Afjet Afyonspor: 1-2

Gökhan Hebepçi-İSTANBUL,()

STAT: Yusuf Ziya Öniş 
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Emir Kılıçarslan, Gökhan Coşar
SARIYER: Kubilay (x), Fatih (xx), Sabutay (x), Yusuf (xx), Hüsnü (xx), Adem (xx), Erkut (xx) (Dk. 80 Emrah), Bertul (xx) (Dk. 90 Kemal), Kerem (xx) (Dk. 80 Sinan), Alim (xx), Yaser (xxx) 
AFJET AFYONSPOR: Bekir (xx), Türker (xx), İsmet (xxx), Bayram (xxx), Ömer (xx) (Dk 46 Samet xx), Ali (xx) (Dk. 84 Timuçin), Nazmi (xx), Erdi (xx) (Dk. 62 Aykut x), Oltan (xx), Yasin (xxxx), Ersel (xx) 
GOLLER: Dk. 24 Yaser (Sarıyer) , Dk. 75 ve Dk. Yasin (Afjet Afyonspor) 
SARI KARTLAR: Hüsnü Bertul, Sabutay, Fatih (Sarıyer), Türker, Alim (Afjet Afyonspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Sabutay (Sarıyer)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Sarıyer, evinde oynadığı Afjet Afyonspor'a 2-1 mağlup oldu. Afjet Afyonspor 58 puanla liderlik yarışını sürdürürken, Sarıyer, 37 puanla 8'inci sırada yer alıyor. 


 

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