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Sarıoğlu, Türkiye'de devam etmek istiyor

Deneyimli yıldız oyuncu, Katar ve Çin'den gelen teklifleri reddetti İSTANBUL () - Uzun yıllar Galatasaray'da kaptanlık yapan ve sarı kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra Göztepe ile bir sezon geçiren Sabri Sarıoğlu'na yurt dışından...

Sarıoğlu, Türkiye'de devam etmek istiyor

Deneyimli yıldız oyuncu, Katar ve Çin'den gelen teklifleri reddetti

İSTANBUL () - Uzun yıllar Galatasaray'da kaptanlık yapan ve sarı kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra Göztepe ile bir sezon geçiren Sabri Sarıoğlu'na yurt dışından teklifler geliyor.
Geçen sezonun başında Galatasaray ile yollarını ayıran ve İzmir ekibi Göztepe ile bir yıllık sözleşme imzalayan deneyimli sağ bek oyuncusu Sabri Sarıoğlu'na, Katar ve Çin Ligi ekipleri yoğun ilgi gösteriyor. Göztepe ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu piyasasında yer alan Sabri Sarıoğlu, yurt dışından gelen cazip teklifleri reddederken, ailesinin isteği üzerine futbol hayatına Türkiye'de devam etmek istiyor.
34 yaşındaki futbolcuya Katar Ligi'nden bir ekip teklifte bulunurken, deneyimli oyuncuyla Çin Ligi'nde yer alan birkaç kulübün de ilgilendiği öğrenildi. Eşinin işi dolayısıyla yurt dışında oynamaya sıcak bakmayan ve futbol hayatını Türkiye'de sürdürmek isteyen Sabri Sarıoğlu, gelen teklifleri reddederek Spor Toto Süper Lig ekiplerinden teklif beklemeye başladı.
Birçok Spor Toto Süper Lig ekibinin deneyimli oyuncu ile ilgilendiği öğrenilirken, Sabri Sarıoğlu'nun kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu.

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