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Sarıkamış Şehitleri, binlerce gencin katılımı ile anılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı’nın 105’inci yıldönümünde, “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” sloganıyla şehitlerini anacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, ‘Türkiye Şehitleriyle Yürüyor’ sloganıyla düzenleyeceği...

SPOR 01.01.2020, 12:24
Sarıkamış Şehitleri, binlerce gencin katılımı ile anılacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı’nın 105’inci yıldönümünde, “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” sloganıyla şehitlerini anacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, ‘Türkiye Şehitleriyle Yürüyor’ sloganıyla düzenleyeceği “Sarıkamış Şehitlerini Anma Programları”nda binlerce genç, şehitleri için yürüyecek. Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Sarıkamış Şehitleri’ni Anma etkinlikleri, 2-5 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
BAKAN KASAPOĞLU: BU CENNET VATANI İNŞALLAH GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE İLELEBET PAYİDAR KILACAĞIZ
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 105’inci yıldönümünde Türkiye’nin dört bir yanından Sarıkamış’a gelecek binlerce gencin, ecdadını ve şanlı tarihini anacağını belirterek, “Gençlerimiz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olmanın bilinciyle tek yürek olacaklar ve fedakar ecdadını ve şehitlerini anacaklar” diye konuştu. 105 yıl önce Sarıkamış’ta yaşananların, ortaya konulan kahramanlıkların her zaman hatırlanması gerektiğine işaret eden Bakan Kasapoğlu, “Bu cennet toprakları bizlere vatan kılan ecdadın açtığı bu yolda bu aziz coğrafyayı, bu cennet vatanı inşallah gençlerimizle birlikte ilelebet payidar kılacağız” dedi.
“BEYAZ HÜZÜN” FİLMİ SİNEMA GÖSTERİMİ
Sarıkamış Şehitlerini Anma Programları, 2 Ocak’ta yönetmenliğini Kenan Korkmaz’ın yaptığı “Beyaz Hüzün” film gösterimi ile başlayacak. Kars Kafkas Üniversitesi’nde öğrenci ve kamu görevlilerine gösterimi yapılacak film, kendisine bağlı birliği Sarıkamış’a ulaştırmak için zorlu bir mücadeleye girişen bir askerin hayatını anlatıyor. Film ayrıca, Türkiye genelinde 45 ilde 30 bin gence de ulaşacak.
ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ONURUNA YEMEK
Etkinliklerin 2’nci gününde ise şehit ve gazi aileleri onuruna bir yemek verilecek. Saat 14.30’da Ekinata Grand Toprak Otel’de düzenlenecek yemeğe 500 kişi katılacak. Kur’an Tilaveti ile başlayacak olan yemek programının ardından Kars Müftüsü tarafından dua edilecek.
Aynı gün, saat 17.30’da Kazım Karabekir Camii’nde mevlid okutulacak. Kılınacak akşam namazının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan görevlendirilen 12 Mevlithan tarafından Kuran ve Mevlid okunacak.
MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ
Mevlid-i Şerif programının ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda toplanacak katılımcılar meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek. Yürüyüş öncesi meydanda kurulacak sahnede ilahiler ve yerel sanatçılar tarafından Sarıkamış ağıtları okunacak. Ayrıca Sanatçı Ömer Faruk Elmas tarafından kum sanatı gösterisi yapılacak. Saat 18.30’da başlayacak meşaleli yürüyüş, Yukarı Sarıkamış Şehitliği’nde son bulacak.
KARDAN HEYKELLER SERGİSİ
Sarıkamış Şehitleri’ni Anma Etkinlikleri, 4 Ocak’ta açılacak Kardan Heykeller Sergisi ile devam edecek. Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile diğer protokol üyeleri katılacak.
Aynı gün saat 17:30’da Sarıkamış Kayak Merkezi’nde meşaleli kayak gösterisi düzenlenecek. Işıklı lazer gösterisinin de yapılacağı etkinlikte, sporcular ellerinde meşalelerle Bayraktepe’den inecekler ve meşalelerle “105. YIL” yazısı yazacaklar.
4 Ocak Cumartesi günü ayrıca saat 18.30’da Ekinata Grand Toprak Oteli’nde bir anma programı düzenlenecek. Programda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca hazırlanan “Evlat” filminin gösterimi yapılacak ve Muğla Üniversitesi’nden Tuncay Öğün tarafından “100 Soruda Sarıkamış” konulu bir sunum gerçekleştirilecek.
“TÜRKİYE ŞEHİTLERİYLE YÜRÜYOR”
Etkinliğin son günü olan 5 Ocak Pazar günü ise “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” Anma Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kızılçubuk Zirve alanından Kars müftüsünün Kur’an tilavetiyle başlayacak yürüyüş, Ay Yıldız Tören Alanında son bulacak. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur’an Tilaveti ile çelenk konulmasının ardından Tugay Komutanlığı tarafından bir de harekât brifingi verilecek.
Sarıkamış Şehitleri Anma Programı, Solotürk ve Çelik Kanatlar Helikopter Ekibi gösterisi ile son bulacak.

 

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