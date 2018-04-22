Saran Group'tan 23 Nisan kutlaması 

İSTANBUL,()

Çocuklara ve eğitime yönelik sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal farkındalık yaratan Saran Group, 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinliğinde, Kırıkkale'den gelen 42 çocuğu ağırladı.

Üç günlük gezi programı kapsamında İstanbul'un simge yerlerini gezen çocuklar, Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın yanı sıra sanatçı Derya Uluğ ile tanışma fırsatı buldular.

2000 yılından bu yana yüzlerce başarılı öğrenciyi İstanbul gezisiyle ödüllendiren Saran Group'un 18'inci kez düzenlediği bu yılki konukları, İstanbul Akvaryum, Rahmi Koç Müzesi, Miniatürk, İstanbul Vialand, Sultanahmet Camii, Ayasofya Müzesi, Hipodrom, Yerebatan Sarnıcı ve Darıca Hayvanat Bahçesi gibi simge yerleri gezerken aynı zamanda Boğaz Turu yaptılar.

Sonrasında Saran Holding'i ziyaret eden çocuklar Radyo Trafik ve Radyospor'da canlı yayına katılarak 23 Nisan coşkusunu dinleyicilerle paylaştılar.

Sadettin Saran ve Derya Uluğ sonrasında çocuklarla sohbet etti.

"SEVDİĞİNİZ İŞİ YAPIN"

Sanatçı Derya Uluğ, 23 Nisan kutlaması için bir araya geldiği çocuklara sevdiği be mutlu olacakları işleri yapmaları söylerken, "Sadettin Bey'e teşekkür etmek lazım. Çok faydalı işler yapıyor. Çocuklar sizlere tavsiyem, doktor ya da öğretmen olmanız şart değil ama her zaman sevdiğiniz işi yapın" şeklinde konuştu.

"İYİ İNSAN VE ATATÜRKÇÜ GENÇLER OLARAK YETİŞİN"

Organizasyonun sahibi Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, sanatçı Derya Uluğ'a teşekkürlerini sunarken, "Derya Hanım'a teşekkür ederiz. Onun da dediği gibi sevdiğiniz işi yapın. Ben devlet memuru çocuğu olarak Kırıkkale'den çıktım. Siz daha iyisini yaparsınız. Hedeflerinize ulaşmak için pes etmeyin. Kimsenin sizin hayallerinizi sınırlamasına müsaade etmeyin. İyi insan, Atatürkçü gençler olarak yetişin" açıklamasını yaptı

MİNİKLERE FENERBAHÇE FORMASI

Ayrıca etkinlik sonrasında Kırıkkale'den gelen minik misafirlere Saran Group tarafından Fenerbahçe forması hediye edildi.

(FOTOĞRAFLI)