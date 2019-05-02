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Şanlıurfaspor’a haciz şoku

Ali LEYLAK / ŞANLIURFA () - TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Şanlıurfaspor Kulübü, 280 bin liralık borucunu ödemediği gerekçesiyle icraya verildi. Kulübün tesislerine gelen icra memurları borcu tahsil edemeyince binada bulunan büro malzemelerine...

Şanlıurfaspor’a haciz şoku

Ali LEYLAK / ŞANLIURFA () - TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Şanlıurfaspor Kulübü, 280 bin liralık borucunu ödemediği gerekçesiyle icraya verildi. Kulübün tesislerine gelen icra memurları borcu tahsil edemeyince binada bulunan büro malzemelerine el koydu.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor'un tesislerine öğleden sonra icra memurları geldi. Sarı yeşilli takımın 280 bin liralık borçlarını ödemediği iddiasıyla tesislere gelen icra memurları işlem başlattı. Şanlıurfaspor Kulübü, iddiaya göre sezon başında Bolu'da girdiği kamp sonrası konakladıkları tesisin borcunu ödemedi. Borcun ödenmemesinin ardından tesis yöneticileri ile organizatör firma yetkilileri durumu yargıya taşıdı. Borcun ödenmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında icra memurları tesiste bulunan klima, koltuk, masa gibi eşyaları haczetti. Hamallar tarafından kamyonete yüklenen eşyalar götürüldü.
Öte yandan icra memurlarının işlemlerini sürdürdüğü sırada Şanlıurfasporlu futbolcular ise alacaklarını almadıkları için valizlerini toplayarak kulüp binasını terk etti.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Şanlıurfaspor tesislerinden görüntü        
- Yönetim binasından çıkarılan malzemeler      
- Kamyonete yüklenen malzemeler
- Genel ve detay görüntüler

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