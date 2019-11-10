Şanlıurfaspor - Yeni Çorumspor: 0-2

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA ()

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Burak Olcan, Emir Kılıçarslan, İsmail Taygun Tasalı

ŞANLIURFASPOR : Yasin – Yusuf, Veysel (Dk.90 Muhammed Talha), Murat Şamil, Sercan (Dk. 20 Mehmet Halil), Ali, Mehmet, Onur, Fevzi, Rıdvan, İbrahim

YENİ ÇORUMSPOR: Onur - Murat, Mert, Kerem, Kıvanç, Batuhan (Dk. 64 Fatih), Ferdi, Mikail, Ertuğrul, Murathan (Dk. 53 Hakan), Muhammed (Dk. 46 Berat Ali),

SARI KARTLAR: Veysel, Fevzi, (Şanlıurfaspor) – Mikail, Ferdi, Kerem, (Yeni Çorumspor)

GOLLER: Dk. 85 Hakan, Dk. 87 Fatih, (Yeni Çorumspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 12'nci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Yeni Çorumspor‘a 2 - 0 yenildi.

85'inci dakikada Fatih'in pasında kale önünde topla buluşan Hakan, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1

87'nci dakikada rakiplerinden tek tek sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Fatih, plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-2