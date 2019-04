Şanlıurfaspor - Tokatspor: 1-2

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA ()

STAT: 11 Nisan

HAKEMLER: Sarper Barış Şaka, Seyfettin Ünal, Ali Can Alp

ŞANLIURFASPOR: Ömer Kahveci - Samet, Benhur, Oğuzhan, Sercan, Mehmet (Dk.46 Harun), Ömer Bozan (Dk.46 Can), Emre, Halil Köçer, Onur, Fevzi (Dk.64 Feridun)

TOKATSPOR: Cüneyt - Emrah, Azad, Onur, Noyan, Ömer Kandemir, Enes, Bekir, Berat, Recep (Dk.90 Ömer Kulga), Bilal (Dk.88 Erdem)

SARI KARTLAR: Ömer Kahveci, Onur, Harun (Şanlıurfaspor) - Noyan, Ömer Kandemir (Tokatspor)

GOLLER: Dk.59 Can (Şanlıurfaspor) – Dk.43 Noyan, Dk.90 Recep (Tokatspor)

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup'un 32’nci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Tokatspor'a 2-1 mağlup oldu.

43’üncü dakikada Bilal, rakip savunmanın müdahalesiyle ceza alanında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Noyan, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

59’uncu dakikada Harun’un pasında topla buluşan Can, ceza alanı dışından sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

90’ıncı dakikada kale önünde topla buluşan Recep, güzel vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-2.



