Şanlıurfaspor Play-Off’a kaldı

Şanlıurfaspor - Tuzlaspor A.Ş.: 1-1
Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA ()
STAT: 11 Nisan Stadyumu
HAKEMLER: Onur Bingöl, Ejder Yapıcı, Çağlar Mehmet Uludağ
ŞANLIURFASPOR: Yasin – Mehmet, Deniz, Emre, Harun, Oğuzhan, Sercan (Dk. 68 Benhur) , Ömer, Fevzi (Dk. 63 Halil İbrahim Tuna), Can, Veysel (Dk. 35 Halil Köçer)
TUZLASPOR A.Ş.: Çağrı – Doğan, Furkan, Sadık, Taner (Dk. 68 Erdi), Muhammed, Hacı Mustafa (Dk. 89 Ercan), Tolga, Berat (Dk. 77 Gökdeniz), Onur, Murat
SARI KARTLAR: Mehmet, Can (Şanlıurfaspor) – Sadık (Tuzlaspor A.Ş.)
GOLLER: Dk. 51 Ömer (Şanlıurfaspor) – Dk. 24 Murat (Tuzlaspor A.Ş.)
TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’un 34’üncü haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor A.Ş. ile 1-1 berabere kaldı. Şanlıurfaspor, bu sonucun ardından ligi 56 puanla 5’inci sırada bitirerek, Play-Off’a kaldı.
24’üncü dakikada Sadık’ın pasında topla buluşan Murat, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
51’inci dakikada Ömer’in ortasına yükselerek kafa vuran Öner, topu ağlarla buluşturdu: 1-1
(FOTOĞRAFLI)