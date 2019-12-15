Şanlıurfaspor - Pendikspor: 1-4
Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,() - STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu HAKEMLER: Egemen Artun, Kerem Yükünç, Hasan Erdoğan ŞANLIURFASPOR: Yasin – Yusuf, Mehmet Daniş (Dk. 51 Murat), Veysel, Sercan (Dk. 62 Ali İrtürk), Eyyüp, Ali Eren, Mehmet Bayat,...
Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,() -
STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Egemen Artun, Kerem Yükünç, Hasan Erdoğan
ŞANLIURFASPOR: Yasin – Yusuf, Mehmet Daniş (Dk. 51 Murat), Veysel, Sercan (Dk. 62 Ali İrtürk), Eyyüp, Ali Eren, Mehmet Bayat, Muhammed (Dk. 75 Serhat), Rıdvan, İbrahim
PENDİKSPOR: Mehmet Cinpir – Salim Farsak, Ahmet ( Dk. 54 Emirhan), Salim İyik, Fatih( Dk. 64 Mertcan), Enes, Oktay, Bekir, Marlon (Dk. 59 Semih), Mahmut Caner, Gökhan
SARI KARTLAR: Mehmet Fatih, Ali İrtürk, (Şanlıurfaspor) – Marlon, (Pendikspor)
KIRMIZI KARTLAR: Veysel (Şanlıurfaspor)
GOLLER: Dk.90 Murat (Şanlıurfaspor), Dk. 40 (P) Oktay, Dk. 50 Bekir, Dk. 56 Oktay, Dk. 58 Marlon, (Pendikspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 17'nci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Pendikspor‘a 4-1 yenildi.
40’ıncı dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kullanan Oktay topu ağlara buluşturdu: 0-1.
50'nci dakikada Ahmet'in pasında kale önünde topla buluşan Bekir, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2.
56'ncı dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Oktay, plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-3.
58’inci dakikada ceza sahası içerisine Gökhan’ın gönderdiği topu alan Marlon, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4.
90'ıncı dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Murat, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-4.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:43
|Güneş
|08:15
|Öğle
|13:04
|İkindi
|15:23
|Akşam
|17:44
|Yatsı
|19:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Alanyaspor
|15
|23
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Göztepe
|15
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Gençlerbirliği
|15
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|14
|14
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|4. Menemen Belediyespor
|15
|25
|5. Bursaspor
|14
|23
|6. Fatih Karagümrük
|15
|23
|7. Ümraniye
|14
|22
|8. Keçiörengücü
|14
|22
|9. Altay
|15
|20
|10. Balıkesirspor
|14
|19
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Sheffield United
|17
|25
|6. M. United
|16
|24
|7. Wolverhampton
|16
|24
|8. Tottenham
|16
|23
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|16
|19
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|16
|17
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Atletico Madrid
|17
|29
|5. Real Sociedad
|17
|28
|6. Getafe
|16
|27
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|16
|22
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|16
|9