Şanlıurfaspor-Osmanlıspor: 0-3 (Ziraat Türkiye Kupası)

Ömer PINAR/ ŞANLIURFA, ()

STAT: GAP Arena

HAKEMLER: Özgür Yankaya (xxx), Baki Tuncay Akın (xxx), Mehmet Can Hanoğlu (xxx)

ŞANLIURFASPOR: Tomic (x)- Artun (xx) (Dk.57 Abdülaziz x), Askar (x), Hüseyin (x), İzzet (xx), Kağan (xx), Halil (xx) (Dk.76 Muhammet x), Batuhan (xxx) (Dk.66 Santos x), Cemil (xx), Fevzi (xx), Şaban (x)

OSMANLISPOR: Hakan (xxx)- Koray (xxx) (Dk.83 Avdıja), Mehmet (xxx), Webo (xx) (Dk.73 Umar x), Erdal (xxx), Prochazka (xxx), Delarge (xxx) (Dk.80 Regattin), Muhammet (xxx), Musa (xxx), Numan (xx), Adam Maher (xx)

GOLLER: Dk.53 Muhammet, Dk.78 (penaltı) Musa, Dk.84 Erdal (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Şaban, (Şanlıurfaspor)

ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu'nda Türkiye 1'inci Lig takımlarından Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Spor Toto Süper Lig takımı Osmanlıspor’a 3-0 mağlup oldu.

18’inci dakikada Erdal’ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Adam’ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Tomic’te kaldı.

21'inci dakikada Hüseyin’in pasıyla sahası içerisinde topa iyi yükselen Batuhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

27’nci dakikada Webo’nun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Adam’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Tomic’te kaldı.

33’üncü dakikada Askar’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Artun'un şutunda meşin yuvarlak yan ağlardan auta çıktı.

53’üncü dakikada ceza Erdal’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Muhammet, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

67’nci dakikada Cemil’in pasını iyi kontrol eden Hüseyin’in şutunda top, üst kale direğinden oyun dışına çıktı.

77’nci dakikada Erdal’ın ceza sahasına ortasına yükselen Şaban, topa elle müdahale edince hakem penaltı kararı verdi.

78’nci dakikada Musa’nın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

84’üncü dakikada Regattin kullandığı korner atışında Erdal'ın plase vuruşuyla top fileleri havalandırdı: 0-3.

Karşılaşma konuk takım Osmanlıspor’un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.



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