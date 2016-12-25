Şanlıurfaspor-Manisaspor soyunma odaları

ŞANLIURFASPOR teknik direktörü Kemal Kılıç, Manisaspor karşılaşasından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Zor bir karşılaşma olacağını bildiklerini ve ona göre hazırlandıklarını anlatan Kılıç "Bu ligin en flaş takımlarından biri olan ve 6 maçtır kaybetmeyen bir takıma karşı maçı kazandık. Çok süratlı ve tempolu bir oyun oldu. Kalitesi yüksek olan bir maç olduğunu düşünüyorum. Rakibimiz uzun süre direndi ve tehlikeli pozisyonlara da girdiler. Kazanma alışkanlığımız devam etti ve mutluyuz" dedi.

Manisaspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar ise mağlup oldukları için üzgün olduklarına belirterek, "Şanlıurfaspor’u tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet aldılar. Bir sürü eksiğimiz vardı. Bizim genç bir kadromuz var çok da deneyimli değiller. Mağlup olduk çok üzgünüm" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI







