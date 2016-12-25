Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Psikoterapist Karakaya: Sahipsiz çocuk ve gençler, canlı bomba adayı
Sahipsiz çocuk ve gençler, canlı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hanuka bayramı' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hanuka bayramı' mesajı
Flash!!! Rus askeri uçağı Karadeniz'de düştü
Düşen Rus askeri uçağında gazeteciler...
Sosyal medyada terör destek veren 10 bin kişiye soruşturma
Bin 656 kiş teröre destek...

Şanlıurfaspor-Manisaspor maçının ardından

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, Manisaspor karşılamşasından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Zor bir karşılaşma olacağını bildiklerini ve ona göre hazırlandıklarını belirten Kılıç, "Bu...

Şanlıurfaspor-Manisaspor maçının ardından

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, Manisaspor karşılamşasından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Zor bir karşılaşma olacağını bildiklerini ve ona göre hazırlandıklarını belirten Kılıç, "Bu ligin en flaş takımlarından biri olan ve 6 maçtır kaybetmeyen bir takıma karşı maçı kazandık. Çok süratli ve tempolu bir oyun oldu. Kalitesi yüksek olan bir maç olduğunu düşünüyorum. Rakibimiz uzun süre direndi ve tehlikeli pozisyonlara da girdiler. Kazanma alışkanlığımız devam etti ve mutluyuz" dedi.

Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise, mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade ederek, "Şanlıurfaspor’u tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet aldılar. Bir sürü eksiğimiz vardı. Bizim genç bir kadromuz var, çok da deneyimli değiller. Mağlup olduk, çok üzgünüm" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Kemal Kılıç’ın konuşması

- Sait Karafırtınalar’ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera:Ömer PINAR/ŞANLIURFA )

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55