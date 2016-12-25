Şanlıurfaspor-Manisaspor: 2-0

Ömer PINAR/ŞANLIURFA,()

STAT: GAP Arena

HAKEMLER: Murat Özcan (xxx), Candaş Erbil (xxx), Ata Yıldırım (xxx)

ŞANLIURFASPOR: Sinan (xxx)- Hasan Batuhan (xxxx), Abdülaziz (xxx) (Dk.85 Hüseyin), Mertcan (xx), Berkay Can (x), İzzet (xxx), Kağan (xx), Batuhan Karadeniz (xxx) (Dk.75 Halil x), Cemil (xx), Fevzi (xx) (Dk.55 Oktay xx), Şaban (xx)

MANİSASPOR: İsmail (xx)- Muhammet Sercan (xxx), Metin (xx), Mertan Caner (xxx) (Dk.64 Bahattin xx), Constantin (xx), Konde (xx), Erman (xx), Gökcan (xxx), Daniel (xx), Ümit Yasin (xx) (Dk.88 Gökdeniz), Hakan (xx) (Dk.77 Kağan Miray x)

GOLLER: Dk.66 Hasan Batuhan, Dk.90 Hüseyin (Şanlıurfaspor)

KIRMIZI KART: Dk.79 Berkay Can (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Erman, Bahattin, Gökcan, (Manisaspor)

TFF 1'inci Lig takımlarından Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Manisaspor'u 2-0 mağlup etti.

20'inci dakikada Batuhan'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Fevzi’nin sert şutunda top az farkla oyun dışına çıktı.

25’nci dakikada Berkay Can'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Abdülaziz'in sert şutunda top kalecinin müdahalesiyle oyun dışına çıktı.

30'uncu dakikada Konde'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Metin’in şutunda top az farkla oyun dışına çıktı.

56'ıncı dakikada Oktay'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Abdülaziz’in şutunda top kaleci İsmail’de kaldı.

63’ncü dakikada Abdülaziz'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Mertcan’ın şutunda top kaleci İsmailde kaldı.

66’ıncı dakikada Şanlıurfaspor atağında İzzet'in pasıyla ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Hasan Batuhan, düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-0.

79’uncu dakikada Şanlıurfaspor'lu Berkay Can’nın orta saha çizgisinde Bahattin’e faul yapınca hakemi tarafından direk kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

90’ıncı dakikada Şanlıurfaspor atağında Mertcan’ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Hüseyin, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşma Şanlırfaspor'un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.



FOTOĞRAF